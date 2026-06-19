Logo na entrada do Revolution Soccer Complex, espaço em Houston com diversos campos de futebol, um toldo vermelho com os dizeres weigh, play, lose, win (pesar, jogar, perder, ganhar) chama a atenção dos presentes ao local.

Uniformizados com camisas rosas semelhantes às do Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos, cada um dos jogadores começa a subir em uma balança para se pesar antes de a bola rolar. O curioso momento é seguido de uma frase ainda mais curiosa do organizador do evento: “quero informar, senhores, que hoje a partida começará 3 a 0 para o Big Bananas”, diz, provocando risos.

O ritual incomum faz parte do Man vs. Fat Soccer, uma liga texana de futebol que tem como principal objetivo estimular a perda de peso e a recuperação da saúde de homens. Originalmente criado no Reino Unido em 2014, o programa chegou aos Estados Unidos em 2024 e ganha cada dia mais procura. Em meio à Copa do Mundo, a cidade que recebe sete jogos do torneio também respira o futebol de uma outra maneira.

“Aqui eles ajudam suas equipes tanto dentro quanto fora de campo. Nós os pesamos semanalmente, acompanhando o progresso ao longo de sua permanência no programa. Todos têm passado por transformações pessoais e alcançado resultados incríveis, não apenas pelo peso que perdem ao iniciar, mas, talvez o mais importante: por vencerem o estresse, a depressão, a ansiedade ou o amplo histórico de problemas crônicos de saúde”, conta à PLACAR o supervisor de saúde do programa, Zachary Beardsley.

Homens com IMC (Índice de Massa Corporal) superior a 27,5 – com sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3 – são divididos em times de nove ou 11 jogadores para jogos de 5 contra 5. O principal adversário de todos é o mesmo: a balança.

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A partir dela, eles podem marcar ou sofrer gols antes mesmo de entrarem em campo. “O sucesso deles é convertido em gols, o que impacta os jogos que eles disputam. Metas alcançadas, como perder 5% a 10% do peso corporal, por exemplo, contam como gols, às vezes valendo de 1,5 a 3 gols por jogador de cada equipe”, explica Beardsley.

O técnico em geotecnia Christopher Klenz procurou o programa ao ter o seu aniversário de 50 anos frustrado por más notícias. Depois de realizar exames de rotina, um médico o alertou para o risco iminente de um infarto ou AVC, dado o acúmulo de gordura corporal e visceral ao redor dos órgãos, associado ao colesterol alto. Na última pesagem, ele havia alcançado a marca de 43,1 kg perdidos.

“O ponto de virada decisivo foi quando descobri que seria avô. Queria ter certeza de que estaria presente e ativo para a minha neta e sabia que, se não fizesse mudanças drásticas, nada do que eu queria seria possível”, relata Klenz, que após a perda de peso se tornou um adepto das trilhas e conheceu cidades históricas como Roma, na Itália, e Machu Picchu, no Peru.

“A transformação física do meu corpo foi impressionante, mas a melhor parte é a enorme quantidade de energia que tenho agora. Mentalmente, o aumento da autoconfiança é simplesmente incrível. Finalmente tenho a motivação para sair pelo mundo e realmente fazer coisas”, completou.

A liga conta com equipes com nomes bastante curiosos como AFC Thickmond, uma referência à equipe AFC Richmond da série Ted Lasso; MSG, brincadeira com o popular realçador de sabor; e Los Porcinos, pelo fato de vestirem rosa.

“O sucesso e as melhorias são constatados em inúmeras áreas da saúde física e mental, mas os homens que entram no programa também formam novas amizades, grupos comunitários e aumentam o engajamento social, reunindo-se para passeios e bate-bolas que organizam”, relata Beardsley.

O líder do projeto em Houston, que também tem filiais na Flórida, em Nova York e em outros estados, tem uma história de superação e amor com a saúde. A mãe é especialista em suplementos alimentares há mais de 40 anos, enquanto ele é um sobrevivente de leucemia linfoide aguda (LLA), um câncer agressivo originado na medula óssea, mais comum em crianças.

“O meu caso de superação me inspirou a amar a saúde, e ser um vencedor, mas por aqui há lindas histórias como a de Klenz, a de Roberto Rodriguez, jogador incrível que perdeu 22 kgs, Gamaliel Claudio e tantos outros”, concluiu.

Desde o lançamento nos Estados Unidos, já foram registrados em todas as ligas pelo país mais de 11.600 libras perdidas (cerca de 5.260 kg). Cada temporada da liga costuma durar 14 semanas, com pesagens e monitoramentos constantes.