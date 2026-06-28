Harry Kane não é muito ligado em recordes pessoais. Mesmo assim, o atacante da seleção inglesa celebrou no último sábado, 27, no MetLife Stadium, na vitória sobre o time panamenho, a quebra do recorde de gols de Gary Lineker em Copas do Mundo com a camisa do English Team.
Com o gol marcado contra o Panamá, pela última rodada da fase de grupos, Kane chegou a 11 gols marcados em Copas e superou assim os dez de Lineker. O artilheiro de 32 anos tem três Mundiais no currículo, um a mais que o Mr. Goal, como era chamado Lineker.
“Estou muito orgulhoso por atingir esse recorde. Marcar 11 gols com a camisa da seleção inglesa em Copas do Mundo é uma honra, mas, tudo é em prol do grupo. Vamos pensar jogo a jogo, aproveitar esses momentos e pensarmos adiante”, tentou se esquivar Kane em uma entrevista na zona mista invalidada pela imprensa inglesa, ávida por uma resposta do seu camisa 9.
Gols de Harry Kane em Copas
- Rússia 2018: 6 gols
- Catar 2022: 2
- Canadá, México e EUA: 3 (até o fim da primeira fase)
Gols de Gary Lineker em Copas
- México 1986: 6 gols
- Itália 1990: 4
Lineker, que se aposentou da seleção no início da década de 1990, chegou a ter uma média de um gol a cada 74 minutos na Copa do Mundo de 1986. Então com 25 anos, ele passou em branco nos dois primeiros jogos antes de marcar um hat-trick em 25 minutos no jogo seguinte. Kane tem um “hat-trick feio’ no Mundial da Rússia, contra o mesmo Panamá.
Com os dois gols da estreia contra Gana e o gol contra o Panamá (passou em branco diante da Croácia), Kane tem três gols nesta Copa. Contra o mesmo Panamá, mas no Mundial de 2018, o atacante marcou três gols no que chama de “um hat trick nem tão bonito”.
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Kane tem ao todo 11 gols em Copas. Em 2018, na Rússia, em sua primeira Copa, ele marcou seis gols (incluindo um hat trick feio contra o mesmo Panamá) e foi o Chuteira de Ouro. Quatro anos depois, no Catar, marcou dois gols. Agora, com os três, ultrapassou Lineker.
“Desculpa, Gary. Tenho certeza que ele mandará os parabéns porque é uma marca incrível e ele é um dos maiores artilheiros da história da seleção inglesa, ainda mais se tratando de Copa do Mundo. É um momento de orgulho para mim e acredito que ele também está feliz”, completou o jogador.
Elogios dos companheiros a Kane
Todos os jogadores ingleses que pararam para conversar com os jornalistas na zona mista de entrevistas foram unânimes em elogiar Kane. Não apenas pela temporada de 61 jogos e 70 gols pelo Bayern de Munique, mas pelo empenho ao longo dos anos com a camisa da seleção inglesa.
“Tenho tido uma ótima relação com Harry, especialmente, nos últimos cinco ou seis anos. Depois da Copa no Catar, passamos a nos falar mais e jogar mais vezes juntos. Para mim, ele é o melhor centroavante da Inglaterra de todos os tempos. Honestamente, é fácil jogar ao lado dele. Ele é um jogador de um nível incrível”, disse Jude Bellingham.
“Achei até que ele já tinha quebrado esse recorde”, começou Jordan Henderson. “Ele tem sido um jogador fantástico para a seleção inglesa há tempos e esperamos que continue assim por mais alguns anos. Ele merece tudo o que alcançou porque é um jogador incrível e um companheiro de time fantástico.”