A Noruega deu um passo fundamental rumo à classificação na Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Senegal por 3 a 2. Em partida disputada na noite desta segunda-feira (22), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, os europeus contaram com o faro de gol de Erling Haaland, autor de dois tentos, para superar a forte pressão final dos africanos. O resultado deixa os noruegueses em situação confortável no Grupo I, enquanto os senegaleses amargam a segunda derrota consecutiva no torneio e se complicam na busca por uma vaga.

Muralha de Mendy e o castigo no fim do primeiro tempo

A narrativa da primeira etapa foi ditada pela pressão inicial da Noruega, que esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Édouard Mendy. Logo aos quatro minutos, o arqueiro fez uma defesa espetacular em cabeçada firme de Ajer. Mais tarde, aos 36, Mendy voltou a brilhar ao espalmar um chute forte de Odegaard, mantendo o placar zerado. O Senegal tentava responder em contra-ataques, assustando com um chute rasteiro de Camara que raspou a trave.

No entanto, a resistência africana ruiu aos 42 minutos devido a uma falha individual. Após passe de Odegaard, o experiente zagueiro Koulibaly tentou cortar, mas errou o tempo da bola. Pedersen aproveitou o presente, finalizou com precisão e abriu o placar. Antes do intervalo, a Noruega quase ampliou: Mendy falhou na saída, Haaland acertou a trave e, no rebote, o próprio goleiro se recuperou para salvar em cima da linha.

O show de Haaland e a resposta senegalesa

O segundo tempo começou em ritmo alucinante. Logo aos três minutos, Odegaard encontrou Haaland com um passe açucarado pelo meio. O centroavante não perdoou, bateu de canhota e ampliou a vantagem. A resposta do Senegal foi imediata. Aos sete minutos, Mané fez grande jogada pela esquerda e serviu Ismaila Sarr, que bateu firme para diminuir a diferença e recolocar os africanos no jogo.

A esperança senegalesa, porém, sofreu um duro golpe aos 12 minutos. Em um bate-rebate, Berg lançou Haaland. O artilheiro demonstrou toda a sua categoria ao dominar e encobrir o goleiro Mendy com um toque sutil, marcando o terceiro da Noruega. Para piorar a situação do Senegal, Mendy sentiu uma lesão no lance e precisou ser substituído por Diaw.

Pressão final e drama até o último minuto

Com a desvantagem no placar e a necessidade de sobrevivência na competição, o Senegal se lançou ao ataque nos minutos finais. A equipe chegou a pedir pênalti em um enrosco na área, mas o VAR mandou o jogo seguir. A insistência foi recompensada aos 47 minutos da etapa final, quando Jackson ajeitou para Ismaila Sarr finalizar de chapa e marcar o seu segundo gol na partida, incendiando os acréscimos.

Os últimos instantes foram de puro drama no MetLife Stadium. O Senegal promoveu uma verdadeira blitz na área norueguesa, buscando o empate heroico. No último lance do jogo, aos 53 minutos, Ismaila Sarr ganhou espaço após cobrança de escanteio e cabeceou com perigo, mas a bola saiu por cima do gol. Com o apito final, a Noruega celebrou a vitória suada que a aproxima das oitavas de final, enquanto o Senegal precisará de um milagre na última rodada para não se despedir precocemente do Mundial.