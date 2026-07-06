Na semifinal da Copa do Mundo de 1962, contra os anfitriões chilenos, Garrincha comprovou que paciência tem limite. Após passar o jogo inteiro sofrendo agressões físicas e verbais, o lendário ponta-direita partiu para cima do meio-campista chileno Rojas. Como resultado, foi expulso de campo pelo árbitro peruano Arturo Yamasaki.

Como na época a suspensão automática não era aplicada, Garrincha ainda seria julgado pela Fifa, para que uma punição fosse determinada. No entanto, os dirigentes brasileiros trataram de agir nos bastidores daquele Mundial, sob a alegação de que Yamasaki não havia relatado a infração do jogador na súmula da partida.

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Além dessa lacuna burocrática, o bandeirinha do jogo Esteban Marino, que havia reportado a infração, não foi econtrado para audiência. Com isso, o Anjo das Pernas Tortas acabou absolvido por 5 votos a 2, o que lhe garantiu na grande final vencida pelo Brasil por 3 a 1 sobre a Tchecoslováquia.

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Caso Balogun

Sessenta e quatro anos depois, o episódio com Garrincha foi lembrado após a anulação do cartão vermelho recebido por Balogun contra a Bósnia e Herzegovina, nos 16 avos de final da atual Copa do Mundo.

No entanto, o contexto para aplicação de suspensão era diferente em 1962, quando não havia suspensão automática como na atualidade — ainda que o sumiço de Marino abra caminho para as mais diversas especulações.

Já no caso de Balogun, a decisão da Fifa foi tomada a partir de artigo específico do Código Disciplinar da entidade, conforme consta em comunicado da entida:

O Comitê Disciplinar da FIFA aplicou a seguinte sanção ao jogador da seleção dos Estados Unidos, Folarin Balogun, que foi expulso com cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, disputada em 1º de julho de 2026, no San Francisco Bay Area Stadium: Suspensão de uma partida por infração aos artigos 14 e 66 do Código Disciplinar da FIFA (FDC) Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, a aplicação da suspensão está suspensa por um período probatório de um ano. Caso Folarin Balogun cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante esse período, a suspensão será reativada e cumprida, sem prejuízo de qualquer sanção adicional que venha a ser aplicada pela nova infração.

Com a decisão, o centroavante fica à disposição do técnico Mauricio Pochettino para a partida das oitavas de final contra a Bélgica, nesta segunda, 6, às 21h, no Lumen Field, em Seattle.

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