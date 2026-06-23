A Inglaterra esbarrou em um forte bloqueio defensivo e ficou apenas no empate por 0 a 0 contra Gana, em partida disputada nesta terça-feira (23), no Gillette Stadium, em Foxborough. O duelo, válido pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, foi marcado pela posse de bola estéril dos europeus e pela disciplina tática dos africanos, que comemoraram o resultado que mantém ambas as seleções em situação confortável para avançar no torneio.

Ferrolho africano e posse inofensiva

Desde o apito inicial, o roteiro do jogo ficou claro: o English Team controlava a posse de bola no campo de ataque, enquanto Gana se retraía, apostando em uma linha defensiva compacta e muito bem executada. Apesar de rodar a bola com paciência, a equipe inglesa encontrou extrema dificuldade para infiltrar na área adversária. As raras tentativas de finalização no primeiro tempo, como os chutes de Declan Rice e as investidas de Madueke, pararam na barreira humana formada por defensores como Mensah e Adjetey, que se destacaram nos cortes aéreos e bloqueios precisos.

Emoção no fim e milagre na trave

Na etapa final, o panorama pouco mudou, mas o cansaço começou a abrir pequenas brechas e a tensão tomou conta do estádio. Gana quase surpreendeu aos 33 minutos em um contra-ataque fulminante puxado por Fatawu, que terminou com Prince Adu finalizando na saída estabanada do goleiro Pickford, mas o lance foi invalidado por impedimento após a bola bater em seu próprio companheiro. A resposta inglesa veio em forma de blitz nos minutos finais. Aos 41, Saka exigiu grande defesa do goleiro Asare. No minuto seguinte, o lance capital do jogo: O’Reilly cabeceou firme no travessão e, no rebote, com o gol aberto, o artilheiro Harry Kane isolou de perna esquerda, desperdiçando a chance de ouro da vitória.

Cenário do Grupo L

Com o empate sem gols — apenas o quarto placar zerado deste Mundial —, a Inglaterra se mantém na liderança da chave, seguida de perto por Gana na segunda posição, ambos beneficiados por suas vitórias na rodada de estreia. O resultado praticamente encaminha a classificação das duas equipes para o mata-mata. Na última rodada, os ingleses enfrentarão o Panamá, enquanto os ganeses medirão forças contra a Croácia, definindo quem avança em primeiro lugar no grupo.