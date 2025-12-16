O mundo do futebol já espera a Finalíssima, torneio que coloca frente a frente o campeão da Copa América e da Eurocopa. Argentina e Espanha se enfrentarão no Catar. A informação foi publicada origianlmente pelo jornalista argentino Gastón Edul.

A partida está agendada para 27 de março de 2026. O palco escolhido é o grandioso Lusail Stadium, local onde a seleção argentina levantou a taça da Copa do Mundo de 2022.

O evento é fruto da parceria estratégica contínua entre a Conmebol e a Uefa. A partida reunirá a Argentina, campeã da Copa América de 2024 após vencer a Colômbia; e a Espanha, que conquistou a Eurocopa de 2024 superando a Inglaterra.

Encontro de gerações: Messi x Yamal

Além da disputa pelo troféu, a partida simboliza um encontro de gerações espetacular. De um lado, a Albiceleste comandada por Lionel Scaloni conta com a experiência e a genialidade de Lionel Messi, que retorna ao país de sua consagração máxima.

Do outro lado, a La Roja, sob a batuta de Luis de la Fuente, apresenta ao mundo o talento precoce de Lamine Yamal, a jovem estrela que encantou a Europa e se tornou peça-chave na renovação espanhola. O jogo servirá como um verdadeiro teste de força no ciclo para o próximo Mundial.