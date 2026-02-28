A tensão entre Estados Unidos e Irã ganhou um novo capítulo neste sábado, 28, com o ataque coordenado de Washington que deixou 201 mortos e 747 feridos no país do Oriente Médio. A Fifa disse monitora os desdobramentos dos ataques, já que as duas seleções estão classificadas para a Copa do Mundo.

Em um ataque coordenado entre EUA e Israel, mísseis caíram sobre Teerã e demais cidades iranianas. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio.

“Seria prematuro comentar sem saber detalhes. Mas é claro que vamos monitorar o desenvolvimento de todos os problemas ao redor do mundo. Nós tivemos o sorteio dos grupos em Washington e todos os times participaram. Nosso foco é termos uma Copa do Mundo segura”, disse o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom.

Em dezembro, durante o sorteio da Copa do Mundo, o presidente da Fifa Gianni Infantino entregou o Troféu da Paz ao presidente americano Donald Trump. A justificativa foi um reconhecimento para aqueles que “se esforçam para promover a paz entre os povos”.

O Irã esteve presente nas últimas três Copas do Mundo e não passou da primeira fase em nenhuma delas. A seleção está no Grupo G ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A estreia da equipe é contra os belgas em Seattle, nos EUA.

Os americanos estão no Grupo D junto de Austrália, um classificado da repescagem europeia e Paraguai.

O Mundial, que começa em 11 de junho e vai até 19 de julho, será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.