A Fifa abriu a votação para eleger o gol mais bonito da Copa do Mundo 2026, nesta terça-feira, 21. Os torcedores votam no site da entidade, no seu gol preferido em uma lista com 12 tentos. A votação fica aberta até o dia 27 de julho.

A lista de gols mais bonitos da Copa não inclui nenhum gol do Brasil. No entanto, o segundo tento de Haaland contra a Canarinho, de fora da área, pode ser escolhido como o mais bonito da Copa.

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Clique aqui para votar no gol mais bonito da Copa do Mundo

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Gols mais bonitos da Copa do Mundo

  • Kerim Alajbegovic (Bósnia x Catar)
  • Júlian Alvarez (Argentina x Suíça)
  • Jude Bellingham (Inglaterra x França)
  • Erling Haaland (Noruega x Brasil)
  • Wilson Isidor (Haiti x Marrocos)
  • Elijah Just (Nova Zelândia x Irã)
  • Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde x Argentina)
  • Daizen Marda (Japão x Suécia)
  • Kylian Mbappé (França x Senegal)
  • Lionel Messi (Argentina x Argélia)
  • Eldor Shomurodov (Uzbequistão x RD Congo)
  • Ferran Torres (Espanha x Argentina)