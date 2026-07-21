A Fifa abriu a votação para eleger o gol mais bonito da Copa do Mundo 2026, nesta terça-feira, 21. Os torcedores votam no site da entidade, no seu gol preferido em uma lista com 12 tentos. A votação fica aberta até o dia 27 de julho.
A lista de gols mais bonitos da Copa não inclui nenhum gol do Brasil. No entanto, o segundo tento de Haaland contra a Canarinho, de fora da área, pode ser escolhido como o mais bonito da Copa.
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Gols mais bonitos da Copa do Mundo
- Kerim Alajbegovic (Bósnia x Catar)
- Júlian Alvarez (Argentina x Suíça)
- Jude Bellingham (Inglaterra x França)
- Erling Haaland (Noruega x Brasil)
- Wilson Isidor (Haiti x Marrocos)
- Elijah Just (Nova Zelândia x Irã)
- Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde x Argentina)
- Daizen Marda (Japão x Suécia)
- Kylian Mbappé (França x Senegal)
- Lionel Messi (Argentina x Argélia)
- Eldor Shomurodov (Uzbequistão x RD Congo)
- Ferran Torres (Espanha x Argentina)