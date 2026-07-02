A Copa do Mundo de 2026 é a primeira a ser sediada por três países e, até o momento, todos vêm fazendo bonito na competição. Nesta quarta-feira, 1º, os Estados Unidos bateram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, em Santa Clara, e se juntaram a México e Canadá nas oitavas de final.

Ainda na fase 16 avos de final, o Canadá eliminou a África do Sul, enquanto o México superou o Equador. Garantidos na próxima fase, as seleções mantiveram uma tradição de bons resultados dos países-sede do Mundial.

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Nas oitavas de final, os EUA enfrentarão a Bélgica, o Canadá pegará o Marrocos e o México encarará a Inglaterra. O Canadá, no entanto, não faz mais jogos em casa, enquanto o México fará sua despedida do Estádio Azteca (mesmo que avance, a partir das quartas de final todos os jogos serão realizados nos EUA).

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Jogadores do México celebram o gol de Luis Romo contra a Coreia do Sul no Estádio Akron em Guadalajara (EFE/ Francisco Guasco)

Campanha de todos os anfitriões na história da Copa do Mundo

Ao longo de 22 edições de Copa do Mundo (sem contar a de 2026), seis anfitriões conquistaram a Copa do Mundo: Uruguai (1930), Itália (1934), Inglaterra (1966), Alemanha Ocidental (1974), Argentina (1978) e França (1998). Outros dois países-sede chegaram à final, mas perderam: Brasil, em 1950, foi derrotado para o Uruguai, enquanto a Suécia, que teve sua melhor Copa da história em 1958, viu a seleção brasileira levantar sua primeira taça.

Foi jogando em casa que diferentes seleções tiveram suas melhores campanhas na história da Copa. O Chile e a Coreia do Sul, por exemplo, ficaram com o terceiro lugar em 1962 e 2002, respectivamente. Já a Suíça (1954), o México (1970 e 1982) e a Rússia (2018) deram adeus ao Mundial somente nas quartas de final. Em 2002, o Japão chegou às oitavas de final quando sediou a Copa.

Somente a África do Sul, em 2010, e o Catar, em 2022, não passaram da fase de grupos jogando em casa.

A campanha de todos os anfitriões da história da Copa do Mundo

1930 – Uruguai – Campeão

1934 – Itália – Campeã

1938 – França – Quartas de final

1950 – Brasil – Vice-campeão

1954 – Suíça – Quartas de final

1958 – Suécia – Vice-campeã

1962 – Chile – Terceiro lugar

1966 – Inglaterra – Campeã

1970 – México – Quartas de final

1974 – Alemanha Ocidental – Campeã

1978 – Argentina – Campeã

1982 – Espanha – Segunda fase (grupos de três seleções)

1986 – México – Quartas de final

1990 – Itália – Terceiro lugar

1994 – Estados Unidos – Quartas de final

1998 – França – Campeã

2002 – Coreia do Sul e Japão – Terceiro lugar e oitavas de final (respectivamente)

2006 – Alemanha – Terceiro lugar

2010 – África do Sul – Fase de grupos

2014 – Brasil – Quarto lugar

2018 – Rússia – Quartas de final

2022 – Catar – Fase de grupos

Copa do Mundo 2026 Chaveamento 16-avos · 28/06 → 03/07Oitavas de Final · 04/07 → 07/07Quartas de Final · 09/07 → 11/07Semifinal · 14/07 → 15/07Disputa do 3º Lugar · 18/07Final · 19/07 16-avos 🇩🇪Alemanha 🇵🇾Paraguai✓ 🇫🇷França✓ 🇸🇪Suécia 🇿🇦África do Sul 🇨🇦Canadá✓ 🇳🇱Holanda 🇲🇦Marrocos✓ 🇵🇹Portugal 🇭🇷Croácia 🇪🇸Espanha 🇦🇹Áustria 🇺🇸Estados Unidos✓ 🇧🇦Bósnia 🇧🇪Bélgica✓ 🇸🇳Senegal 🇧🇷Brasil✓ 🇯🇵Japão 🇨🇮Costa do Marfim 🇳🇴Noruega✓ 🇲🇽México✓ 🇪🇨Equador 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra✓ 🇨🇩RD Congo 🇦🇷Argentina 🇨🇻Cabo Verde 🇦🇺Austrália 🇪🇬Egito 🇨🇭Suíça 🇩🇿Argélia 🇨🇴Colômbia 🇬🇭Gana Oitavas 🇵🇾Paraguai 🇫🇷França 🇨🇦Canadá 🇲🇦Marrocos 🇵🇹ou🇭🇷 🇪🇸ou🇦🇹 🇺🇸Estados Unidos 🇧🇪Bélgica 🇧🇷Brasil 🇳🇴Noruega 🇲🇽México 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 🇦🇷ou🇨🇻 🇦🇺ou🇪🇬 🇨🇭ou🇩🇿 🇨🇴ou🇬🇭 Quartas 🇵🇾ou🇫🇷 🇨🇦ou🇲🇦 A definir 🇺🇸ou🇧🇪 🇧🇷ou🇳🇴 🇲🇽ou🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A definir A definir Semifinais A definir A definir A definir A definir Final A definir A definir Campeão A definir 3º Lugar A definir A definir 16-avos10 / 16 🇩🇪Alemanha 🇵🇾Paraguai✓ 🇫🇷França✓ 🇸🇪Suécia 🇿🇦África do Sul 🇨🇦Canadá✓ 🇳🇱Holanda 🇲🇦Marrocos✓ 🇵🇹Portugal 🇭🇷Croácia 🇪🇸Espanha 🇦🇹Áustria 🇺🇸Estados Unidos✓ 🇧🇦Bósnia 🇧🇪Bélgica✓ 🇸🇳Senegal 🇧🇷Brasil✓ 🇯🇵Japão 🇨🇮Costa do Marfim 🇳🇴Noruega✓ 🇲🇽México✓ 🇪🇨Equador 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra✓ 🇨🇩RD Congo 🇦🇷Argentina 🇨🇻Cabo Verde 🇦🇺Austrália 🇪🇬Egito 🇨🇭Suíça 🇩🇿Argélia 🇨🇴Colômbia 🇬🇭Gana Oitavas0 / 8 🇵🇾Paraguai 🇫🇷França 🇨🇦Canadá 🇲🇦Marrocos 🇵🇹ou🇭🇷 🇪🇸ou🇦🇹 🇺🇸Estados Unidos 🇧🇪Bélgica 🇧🇷Brasil 🇳🇴Noruega 🇲🇽México 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 🇦🇷ou🇨🇻 🇦🇺ou🇪🇬 🇨🇭ou🇩🇿 🇨🇴ou🇬🇭 Quartas0 / 4 🇵🇾ou🇫🇷 🇨🇦ou🇲🇦 A definir 🇺🇸ou🇧🇪 🇧🇷ou🇳🇴 🇲🇽ou🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A definir A definir Semifinais0 / 2 A definir A definir A definir A definir Disputa do 3º Lugar0 / 1 A definir A definir Final0 / 1 A definir A definir Use as setas ou deslize para mudar de fase · role dentro de cada uma Lista Chave 16-avos 28/06 → 03/07 · Fase 1 de 6 - 16 jogos Gillette, Foxborough, Estados Unidos29/06 às 17:30 (horário de Brasília) 🇩🇪 Alemanha 1 x 1 🇵🇾 Paraguai ☑ Adicionar à minha agenda MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos30/06 às 18:00 (horário de Brasília) 🇫🇷 França 3 x 0 🇸🇪 Suécia ☑ Adicionar à minha agenda SoFi, Los Angeles, Estados Unidos28/06 às 16:00 (horário de Brasília) 🇿🇦 África do Sul 0 x 1 🇨🇦 Canadá ☑ Adicionar à minha agenda BBVA, Monterrey, México29/06 às 22:00 (horário de Brasília) 🇳🇱 Holanda 1 x 1 🇲🇦 Marrocos ☑ Adicionar à minha agenda BMO Field, Toronto, Canadá02/07 às 20:00 (horário de Brasília) 🇵🇹 Portugal - x - 🇭🇷 Croácia ☑ Adicionar à minha agenda SoFi, Los Angeles, Estados Unidos02/07 às 16:00 (horário de Brasília) 🇪🇸 Espanha - x - 🇦🇹 Áustria ☑ Adicionar à minha agenda Levis, Santa Clara, Estados Unidos01/07 às 21:00 (horário de Brasília) 🇺🇸 Estados Unidos 2 x 0 🇧🇦 Bósnia ☑ Adicionar à minha agenda Lumen Field, Seattle, Estados Unidos01/07 às 17:00 (horário de Brasília) 🇧🇪 Bélgica 3 x 2 🇸🇳 Senegal ☑ Adicionar à minha agenda NRG, Houston, Estados Unidos29/06 às 14:00 (horário de Brasília) 🇧🇷 Brasil 2 x 1 🇯🇵 Japão ☑ Adicionar à minha agenda AT&T, Arlington, Estados Unidos30/06 às 14:00 (horário de Brasília) 🇨🇮 Costa do Marfim 1 x 2 🇳🇴 Noruega ☑ Adicionar à minha agenda Azteca, Cidade do México, México30/06 às 22:00 (horário de Brasília) 🇲🇽 México 2 x 0 🇪🇨 Equador ☑ Adicionar à minha agenda Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos01/07 às 13:00 (horário de Brasília) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 x 1 🇨🇩 RD Congo ☑ Adicionar à minha agenda Hard Rock, Miami03/07 às 19:00 (horário de Brasília) 🇦🇷 Argentina - x - 🇨🇻 Cabo Verde ☑ Adicionar à minha agenda AT&T, Arlington, Estados Unidos03/07 às 15:00 (horário de Brasília) 🇦🇺 Austrália - x - 🇪🇬 Egito ☑ Adicionar à minha agenda BC Place, Vancouver, Canadá03/07 às 00:00 (horário de Brasília) 🇨🇭 Suíça - x - 🇩🇿 Argélia ☑ Adicionar à minha agenda Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos03/07 às 22:30 (horário de Brasília) 🇨🇴 Colômbia - x - 🇬🇭 Gana ☑ Adicionar à minha agenda Ver chaveamento completo →Crava no bolão →

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