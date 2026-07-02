A Copa do Mundo de 2026 é a primeira a ser sediada por três países e, até o momento, todos vêm fazendo bonito na competição. Nesta quarta-feira, 1º, os Estados Unidos bateram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, em Santa Clara, e se juntaram a México e Canadá nas oitavas de final.

Ainda na fase 16 avos de final, o Canadá eliminou a África do Sul, enquanto o México superou o Equador. Garantidos na próxima fase, as seleções mantiveram uma tradição de bons resultados dos países-sede do Mundial.

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Nas oitavas de final, os EUA enfrentarão a Bélgica, o Canadá pegará o Marrocos e o México encarará a Inglaterra. O Canadá, no entanto, não faz mais jogos em casa, enquanto o México fará sua despedida do Estádio Azteca (mesmo que avance, a partir das quartas de final todos os jogos serão realizados nos EUA). 

Jogadores do México celebram o gol de Luis Romo contra a Coreia do Sul no Estádio Akron em Guadalajara (EFE/ Francisco Guasco)

Campanha de todos os anfitriões na história da Copa do Mundo

Ao longo de 22 edições de Copa do Mundo (sem contar a de 2026), seis anfitriões conquistaram a Copa do Mundo: Uruguai (1930), Itália (1934), Inglaterra (1966), Alemanha Ocidental (1974), Argentina (1978) e França (1998). Outros dois países-sede chegaram à final, mas perderam: Brasil, em 1950, foi derrotado para o Uruguai, enquanto a Suécia, que teve sua melhor Copa da história em 1958, viu a seleção brasileira levantar sua primeira taça.

Foi jogando em casa que diferentes seleções tiveram suas melhores campanhas na história da Copa. O Chile e a Coreia do Sul, por exemplo, ficaram com o terceiro lugar em 1962 e 2002, respectivamente. Já a Suíça (1954), o México (1970 e 1982) e a Rússia (2018) deram adeus ao Mundial somente nas quartas de final. Em 2002, o Japão chegou às oitavas de final quando sediou a Copa.

Somente a África do Sul, em 2010, e o Catar, em 2022, não passaram da fase de grupos jogando em casa.

A campanha de todos os anfitriões da história da Copa do Mundo

  • 1930 – Uruguai – Campeão
  • 1934 – Itália – Campeã
  • 1938 – França – Quartas de final
  • 1950 – Brasil – Vice-campeão
  • 1954 – Suíça – Quartas de final
  • 1958 – Suécia – Vice-campeã
  • 1962 – Chile – Terceiro lugar
  • 1966 – Inglaterra – Campeã
  • 1970 – México – Quartas de final
  • 1974 – Alemanha Ocidental – Campeã
  • 1978 – Argentina – Campeã
  • 1982 – Espanha – Segunda fase (grupos de três seleções)
  • 1986 – México – Quartas de final
  • 1990 – Itália – Terceiro lugar
  • 1994 – Estados Unidos – Quartas de final
  • 1998 – França – Campeã
  • 2002 – Coreia do Sul e Japão – Terceiro lugar e oitavas de final (respectivamente)
  • 2006 – Alemanha – Terceiro lugar
  • 2010 – África do Sul – Fase de grupos
  • 2014 – Brasil – Quarto lugar
  • 2018 – Rússia – Quartas de final
  • 2022 – Catar – Fase de grupos

Copa do Mundo 2026

Chaveamento

16-avos

28/06 → 03/07 · Fase 1 de 6 - 16 jogos
Gillette, Foxborough, Estados Unidos29/06 às 17:30 (horário de Brasília)
Alemanha
1 x 1
Paraguai
MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos30/06 às 18:00 (horário de Brasília)
França
3 x 0
Suécia
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos28/06 às 16:00 (horário de Brasília)
África do Sul
0 x 1
Canadá
BBVA, Monterrey, México29/06 às 22:00 (horário de Brasília)
Holanda
1 x 1
Marrocos
BMO Field, Toronto, Canadá02/07 às 20:00 (horário de Brasília)
Portugal
- x -
Croácia
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos02/07 às 16:00 (horário de Brasília)
Espanha
- x -
Áustria
Levis, Santa Clara, Estados Unidos01/07 às 21:00 (horário de Brasília)
Estados Unidos
2 x 0
Bósnia
Lumen Field, Seattle, Estados Unidos01/07 às 17:00 (horário de Brasília)
Bélgica
3 x 2
Senegal
NRG, Houston, Estados Unidos29/06 às 14:00 (horário de Brasília)
Brasil
2 x 1
Japão
AT&T, Arlington, Estados Unidos30/06 às 14:00 (horário de Brasília)
Costa do Marfim
1 x 2
Noruega
Azteca, Cidade do México, México30/06 às 22:00 (horário de Brasília)
México
2 x 0
Equador
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos01/07 às 13:00 (horário de Brasília)
Inglaterra
2 x 1
RD Congo
Hard Rock, Miami03/07 às 19:00 (horário de Brasília)
Argentina
- x -
Cabo Verde
AT&T, Arlington, Estados Unidos03/07 às 15:00 (horário de Brasília)
Austrália
- x -
Egito
BC Place, Vancouver, Canadá03/07 às 00:00 (horário de Brasília)
Suíça
- x -
Argélia
Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos03/07 às 22:30 (horário de Brasília)
Colômbia
- x -
Gana

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