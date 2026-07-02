A Copa do Mundo de 2026 é a primeira a ser sediada por três países e, até o momento, todos vêm fazendo bonito na competição. Nesta quarta-feira, 1º, os Estados Unidos bateram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, em Santa Clara, e se juntaram a México e Canadá nas oitavas de final.
Ainda na fase 16 avos de final, o Canadá eliminou a África do Sul, enquanto o México superou o Equador. Garantidos na próxima fase, as seleções mantiveram uma tradição de bons resultados dos países-sede do Mundial.
Nas oitavas de final, os EUA enfrentarão a Bélgica, o Canadá pegará o Marrocos e o México encarará a Inglaterra. O Canadá, no entanto, não faz mais jogos em casa, enquanto o México fará sua despedida do Estádio Azteca (mesmo que avance, a partir das quartas de final todos os jogos serão realizados nos EUA).
Jogadores do México celebram o gol de Luis Romo contra a Coreia do Sul no Estádio Akron em Guadalajara (EFE/ Francisco Guasco)
Campanha de todos os anfitriões na história da Copa do Mundo
Ao longo de 22 edições de Copa do Mundo (sem contar a de 2026), seis anfitriões conquistaram a Copa do Mundo: Uruguai (1930), Itália (1934), Inglaterra (1966), Alemanha Ocidental (1974), Argentina (1978) e França (1998). Outros dois países-sede chegaram à final, mas perderam: Brasil, em 1950, foi derrotado para o Uruguai, enquanto a Suécia, que teve sua melhor Copa da história em 1958, viu a seleção brasileira levantar sua primeira taça.
Foi jogando em casa que diferentes seleções tiveram suas melhores campanhas na história da Copa. O Chile e a Coreia do Sul, por exemplo, ficaram com o terceiro lugar em 1962 e 2002, respectivamente. Já a Suíça (1954), o México (1970 e 1982) e a Rússia (2018) deram adeus ao Mundial somente nas quartas de final. Em 2002, o Japão chegou às oitavas de final quando sediou a Copa.
Somente a África do Sul, em 2010, e o Catar, em 2022, não passaram da fase de grupos jogando em casa.
A campanha de todos os anfitriões da história da Copa do Mundo
- 1930 – Uruguai – Campeão
- 1934 – Itália – Campeã
- 1938 – França – Quartas de final
- 1950 – Brasil – Vice-campeão
- 1954 – Suíça – Quartas de final
- 1958 – Suécia – Vice-campeã
- 1962 – Chile – Terceiro lugar
- 1966 – Inglaterra – Campeã
- 1970 – México – Quartas de final
- 1974 – Alemanha Ocidental – Campeã
- 1978 – Argentina – Campeã
- 1982 – Espanha – Segunda fase (grupos de três seleções)
- 1986 – México – Quartas de final
- 1990 – Itália – Terceiro lugar
- 1994 – Estados Unidos – Quartas de final
- 1998 – França – Campeã
- 2002 – Coreia do Sul e Japão – Terceiro lugar e oitavas de final (respectivamente)
- 2006 – Alemanha – Terceiro lugar
- 2010 – África do Sul – Fase de grupos
- 2014 – Brasil – Quarto lugar
- 2018 – Rússia – Quartas de final
- 2022 – Catar – Fase de grupos
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