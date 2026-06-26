O Estados Unidos encerrou sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com uma derrota por 3 a 2 contra a Turquia. Na noite desta quinta-feira (25), no SoFi Stadium, em Los Angeles, os donos da casa viram uma seleção turca, já eliminada, jogar pelo orgulho e virar a partida no primeiro tempo. No entanto, a equipe americana mostrou resiliência para buscar a igualdade na etapa final, mas ainda cedeu a derrota, o que não impediu o time garantir a liderança invicta do Grupo D e a vaga nas oitavas de final.

Início frenético e orgulho turco

A partida começou em ritmo acelerado. Logo aos dois minutos, os americanos abriram o placar com uma jogada ensaiada: Sebastian Berhalter cruzou na medida para Auston Trusty, que soltou uma bomba de perna esquerda, sem chances para o goleiro Çakir. O que parecia o prenúncio de uma vitória tranquila, no entanto, despertou a Turquia. Aos nove minutos, a joia Arda Güler tabelou na entrada da área e bateu firme para empatar. Aproveitando o bom momento, os turcos ditaram o ritmo e, aos 30 minutos, construíram uma bela jogada coletiva que terminou com a conclusão precisa de Orkun Kökçü, virando o marcador antes do intervalo.

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Reação imediata e pressão sufocante

Na volta para o segundo tempo, os Estados Unidos precisaram de apenas três minutos para recolocar a casa em ordem. Após confusão na área turca, a bola sobrou na meia-lua para Berhalter, que coroou sua grande atuação com um belo chute no canto baixo, decretando o 2 a 2. A partir daí, o jogo se transformou em um ataque contra defesa, com os anfitriões buscando a vitória a todo custo para presentear a torcida local.

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A trave e os milagres de Çakir

A reta final da partida foi marcada por uma pressão avassaladora dos americanos, que esbarraram em uma noite inspirada do goleiro Ugurcan Çakir e na trave. Aos 17 minutos da etapa final, Pulisic, que havia acabado de entrar, participou de um lance perigoso onde a bola tomou a direção do ângulo, mas Çakir operou um milagre com a ponta dos dedos, empurrando a bola para a trave.

Pouco depois, foi a vez de McKennie testar firme após cruzamento, vendo a bola beijar o poste direito. Apesar do bombardeio, a defesa turca resistiu bravamente e, nos acréscimos, acabou vencendo com Kaan Ayhan.

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