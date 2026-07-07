Em um duelo de muito nervosismo e marcado pelo equilíbrio, a Suíça superou a Colômbia nos pênaltis por 4 a 3, após um empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. A partida, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, foi disputada nesta terça-feira (7) no estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Com o resultado heroico, os europeus alcançam as quartas de final do torneio pela primeira vez desde 1954 e seguem vivos no sonho mundialista.

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Equilíbrio e defesas cruciais no tempo normal

O jogo começou com as duas equipes se estudando muito e priorizando a marcação. A Suíça tentava controlar a posse de bola, enquanto a Colômbia apostava nas transições rápidas. A primeira grande chance veio aos 20 minutos, quando Puerta bateu colocado e exigiu grande defesa do goleiro suíço Kobel.

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A resposta europeia não demorou: aos 29, Rieder aproveitou corte ruim de Muñoz e parou no goleiro Vargas, que voltou a salvar sua equipe minutos depois em chute cruzado de Ndoye. No segundo tempo, o ritmo caiu, mas Luis Suarez teve a chance de ouro para os sul-americanos, finalizando para fora quando estava livre pelo meio da área.

Prorrogação dramática e trave salvadora

Com o zero insistente no placar, o duelo foi para o tempo extra, onde o cansaço abriu espaços e aumentou o drama. A Colômbia esteve muito perto de carimbar a vaga aos 8 minutos do primeiro tempo da prorrogação, quando Lucumi subiu mais alto que a zaga em cobrança de escanteio e cabeceou no travessão.

Logo na sequência, Kobel voou para espalmar um chute perigoso de Campaz. Na etapa final, um erro na saída de bola de Xhaka quase custou caro, mas Campaz, livre na área, pegou mal e chutou para fora, levando a decisão irrevogavelmente para a marca da cal.

A consagração de Kobel e Rúben Vargas

Na disputa de pênaltis, a tensão tomou conta do BC Place. Quintero abriu o placar para a Colômbia, e Xhaka empatou. O drama colombiano começou quando Sanchez cobrou na trave. Amdouni colocou a Suíça em vantagem, mas Akanji isolou sua cobrança, devolvendo a esperança aos sul-americanos.

Foi então que a estrela de Kobel brilhou mais forte: o goleiro defendeu a cobrança de Cucho Hernández. Coube a Rúben Vargas a responsabilidade da última batida. Frio, ele venceu Camilo Vargas, decretou o 4 a 3 e garantiu a classificação histórica. Agora, a Suíça se prepara para um desafio gigantesco nas quartas de final, onde enfrentará a Argentina, que eliminou o Egito mais cedo.

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