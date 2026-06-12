O volante Thomas Partey, de Gana, teve o visto negado na entrada da delegação do país no Canadá e está fora da estreia das Estrelas Negras, contra o Panamá. O meio-campista enfrenta cinco acusações de estupro e uma de agressão na Inglaterra, onde autou no Arsenal.

Atleta do Villareal, Partey se declarou inocente em todos os casos e foi convocado por Carlos Queiroz para a Copa do Mundo. O comunicado da polícia britânica afirma que as acusações “são resultado de uma investigação policial iniciada em fevereiro de 2022, após a polícia receber a primeira denúncia de estupro”. O meio-campista chegou a ser preso de forma preventivamente quando ainda atuava na Inglaterra.

Comunicado da Fifa

“A FIFA pode confirmar que o jogador Thomas Partey não poderá viajar do centro de treinamento da seleção de Gana, em Boston, nos Estados Unidos, para o Canadá para a primeira partida contra o Panamá, na quarta-feira, 17 de junho, pois seu pedido de visto foi recusado pelo governo canadense”, declarou a FIFA em comunicado à Reuters. “A FIFA não está envolvida nos processos de imigração dos países-sede, incluindo a análise e decisão sobre pedidos de visto.”, afirmou a entidade máxima do futebol em nota enviada à agência Reuters.



Estreia de Gana na Copa

Gana enfrenta o Panamá na próxima quarta-feira, 17, às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto. A partida é válida pela primeira rodada do grupo L, que também abriga Inglaterra e Croácia.