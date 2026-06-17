Gana e Panamá estreiam na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17, às 20h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo L. O duelo acontece no BMO Field, em Toronto, Canadá.

Em um confronto que une culturas riquíssimas e histórias intrigantes dentro e fora das quatro linhas, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

Gana

Rei guerreiro

A origem do nome do país deriva do antigo Império de Gana, também conhecido como Uagadu. Na língua soninque, o nome “Gana” significa “rei guerreiro”, termo que era originalmente um título dado aos governantes do antigo Império.

Luto e celebração

Em Gana, os funerais não são apenas momentos de luto, mas também de celebração da vida. Os caixões são personalizados e honram as paixões e feitos do falecido. O povo Ga, por exemplo, acredita que a vida continua no outro lado da mesma forma que na Terra.

Maior goleador africano em Copas é de lá

O ex-atacante Asamoah Gyan é o maior artilheiro de Gana em Copas e o africano que mais balançou as redes na história do Mundial, com seis gols. Gyan, inclusive, foi o primeiro ganês a marcar no torneio, durante a vitória por 2 a 0 contra a República Tcheca, em 2006.

Drama de 2010

Em 2010, Gana fez sua melhor campanha na história da Copa do Mundo, mas também viveu uma eliminação dramática. Nas quartas de final, o país viveu um episódio inusitado já nos acréscimos da prorrogação: o atacante Luis Suárez evitou um gol ganês colocando a mão na bola. Asamoah Gyan, no entanto, desperdiçou a penalidade marcada, e Gana foi eliminada na disputa de pênaltis posterior.

Panamá

Paraíso das aves

Apesar da extensão territorial relativamente curta, o Panamá é o paraíso para quem ama aves. Com mais de 750 espécies, o país possui diversos locais para observação dos animais e é porto para diversas aves migratórias.

Nome que engana

Apesar do nome, o tradicional chapéu panamá é de origem equatoriana. Durante a construção do Canal do Panamá, diversos trabalhadores usavam o chapéu para se proteger do sol. A popularização da peça aconteceu após uma visita de Franklin Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, ao país no início do século 20.

Os Homens do Canal

A seleção panamenha de futebol é conhecida como Los Canaleros. O apelido faz alusão ao icônico Canal do Panamá.

Estádio amuleto

Nomeado em homenagem a um dos maiores ídolos do futebol panamenho, o Estádio Rommel Fernández foi fundamental para o Panamá durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com jogos cruciais lá durante o ciclo, o estádio foi um verdadeiro amuleto para a classificação ao Mundial de 2026.