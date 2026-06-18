O meio-campista Declan Rice, de 27 anos, é esperado para a partida da Copa do Mundo de 2026 contra Gana, apesar de ter sentido dores nas costas durante o jogo de estreia da seleção inglesa.

Rice gerou preocupação ao ser substituídos na vitória por 4 a 2 da Inglaterra sobre a Croácia, na partida de abertura do Grupo L da Copa do Mundo. O jogador do Arsenal sentiu dores na região lombar e na parte superior do tendão da coxa durante o confronto, realizado em Dallas, EUA, em 18 de junho.

Apesar do susto, tanto Rice quanto o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, demonstraram otimismo quanto à sua condição. Southgate explicou que a substituição foi uma medida de precaução. O próprio Rice tranquilizou os torcedores, afirmando estar “completamente bem” e que a dor é um desconforto leve.

Com a vitória sobre a Croácia, a Inglaterra iniciou bem sua campanha. Rice expressou confiança em sua recuperação, declarando: “Estou totalmente bem, apenas precaução e estarei de volta em campo contra Gana”.