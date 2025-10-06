Data Fifa e Eliminatórias: Quem pode se classificar para a Copa do Mundo?

Eliminatórias da África têm seis vagas em aberto nas duas últimas rodadas, enquanto na Ásia duas vagas são disputadas por seis seleções

A Data Fifa de outubro pode resolver a vida de muitas seleções e garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026. As Eliminatórias da África, por exemplo, entra nas duas últimas rodadas com seis vagas em aberto e algumas surpresas. A Ásia vive a definição das últimas duas vagas em disputa.

Eliminatórias da Ásia

Ao todo, seis países já estão confirmados na Copa do Mundo: Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão e Austrália.

No entanto, outros quatro países disputam duas vagas na quarta e última fase das Eliminatórias. A definição dos classificados também confirma os países que disputarão a repescagem internacional. Em dois grupos de três seleções, a melhor colocada garante a vaga no Mundial e a segunda colocada vai para a repescagem.

Grupo A: Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã

Grupo B: Arábia Saudita, Iraque e Indonésia

No grupo A, existe um leve favoritismo para os Emirados Árabes Unidos, que teve campanha mais sólida na fase anterior. No entanto, o grupo se destaca pelo equilíbrio. No grupo B, apesar da relevância da Arábia Saudita, a seleção não ganhou nenhum dos dois jogos contra a Indonésia, e o Iraque é uma das gratas surpresas da competição.

Eliminatórias da África

Ao todo, são seis vagas ainda em disputa nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Africanas. As seleções que já confirmaram vaga na Copa do Mundo até aqui são: Egito, Marrocos e Tunísia.

Pelo grupo B, a tradicional equipe de Senegal depende somente de si para se classificar. Basta vencer Sudão do Sul e/ou Mauritânia e secar o seu concorrente, RD Congo, três pontos atrás na vice-liderança.

Outras duas seleções tradicionais também podem confirmar a classificação. No grupo G, a Argélia precisa de apenas uma vitória, enquanto no grupo I a seleção de Gana também precisa vencer para não ser surpreendida por Madagascar.

Camarões é uma das grandes seleções que devem ficar de fora da Copa. Os Leões correm atrás de Cabo Verde, que precisa de uma vitória para confirmar sua classificação inédita. O cenário é oposto para o Gabão, que também sonha com a vaga histórica. No entanto, Costa do Marfim lidera o grupo D e depende somente de si.

O grupo C é o mais embolado das Eliminatórias. Com a perda de pontos da África do Sul, Benin lidera pelo saldo de gols e depende somente de si para a classificação. No entanto, Nigéria e Ruanda também têm chances.

