A maior goleada da história da Copa do Mundo aconteceu em 1982, quando a Hungria venceu El Salvador por 10 a 1. Este resultado permanece como o único placar de dois dígitos na história do torneio, simbolizando uma era de disparidade técnica que dificilmente se repetirá no futebol moderno.

Ranking das vitórias mais expressivas do torneio

Os registros históricos mostram que as décadas de 1930 a 1970 foram as mais propensas a placares dilatados. Estes são as maiores goleadas registradas pela Fifa:

Hungria 10 x 1 El Salvador (1982): Recorde absoluto e única vez que uma seleção marcou dez gols em uma única partida de Copa.

Recorde absoluto e única vez que uma seleção marcou dez gols em uma única partida de Copa. Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954): A lendária seleção húngara de Puskas confirmava seu favoritismo com um dos ataques mais letais de todos os tempos.

A lendária seleção húngara de Puskas confirmava seu favoritismo com um dos ataques mais letais de todos os tempos. Iugoslávia 9 x 0 Zaire (1974): Este confronto marcou a maior diferença de gols sofrida por uma seleção africana na história da competição.

Este confronto marcou a maior diferença de gols sofrida por uma seleção africana na história da competição. Suécia 8 x 0 Cuba (1938): Partida válida pelas quartas de final, sendo a maior goleada registrada fora da fase de grupos.

Partida válida pelas quartas de final, sendo a maior goleada registrada fora da fase de grupos. Uruguai 8 x 0 Bolívia (1950): Domínio absoluto dos uruguaios na campanha que culminaria no título em solo brasileiro.

Domínio absoluto dos uruguaios na campanha que culminaria no título em solo brasileiro. Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002): A maior goleada do século XXI, impulsionada pelo desempenho aéreo de Miroslav Klose.

Por que placares elásticos são raros no futebol atual?

O aumento da competitividade global e o acesso a métodos de treinamento modernos permitiram que seleções menores oferecessem maior resistência defensiva. A evolução tática prioriza a compactação, dificultando a ocorrência de abismos técnicos tão acentuados.

Mesmo o histórico 7 a 1 sofrido pela seleção brasileira contra a Alemanha em 2014 é visto por especialistas como um ponto fora da curva estatística. A tendência atual aponta para jogos decididos em detalhes táticos e eficiência física, onde o equilíbrio prevalece sobre o ímpeto goleador desenfreado de décadas passadas.