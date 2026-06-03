O atleta mais velho da Copa será o goleiro escocês Craig Gordon, com 43 anos e 162 dias. Sua participação pode torná-lo o segundo atleta com mais idade a atuar em um Mundial, atrás apenas do egípcio Essam El-Hadary, que jogou com 45 anos em 2018. A seleção da Escócia, que está no Grupo C, terá um confronto de peso na terceira rodada da fase de grupos, enfrentando a seleção brasileira em Miami, no dia 24 de junho.

No que diz respeito às seleções, o Panamá se apresenta como uma das equipes mais experientes entre as 48 participantes, com uma média de idade de 30,4 anos e nenhum jogador abaixo dos 24. A Argentina, atual campeã mundial, também figura entre os elencos mais experientes, com uma média de idade de 28,91 anos.

E o mais jovem?

O mexicano Gilberto Mora, com apenas 17 anos e 240 dias, é o atleta mais jovem da competição. Outro prodígio, o atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, tem 18 anos e é tratado como uma realidade no futebol mundial, completando 19 anos em 13 de julho de 2026. A Costa do Marfim, por exemplo, destaca-se com a menor média de idade do torneio, de 25,4 anos.