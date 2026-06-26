A seleção de Senegal fez o dever de casa com sobras na tarde desta sexta-feira (26). Em partida disputada no BMO Field, em Toronto, pela terceira rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026, os africanos aproveitaram uma expulsão precoce para golear o Iraque por 5 a 0.

O resultado elástico mantém viva a esperança senegalesa de avançar de fase como um dos melhores terceiros colocados do torneio.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Início avassalador e o lance capital

Sabendo da necessidade de construir um bom saldo de gols, Senegal começou a partida em ritmo acelerado. Logo aos quatro minutos, após cobrança de escanteio de Camara, Seck subiu mais alto que a defesa para abrir o placar de cabeça.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

O cenário, que já era favorável, tornou-se irreversível aos 12 minutos. Sulaka derrubou Sadio Mané na entrada da área quando o atacante partia livre em direção ao gol. Após revisão do VAR, o zagueiro iraquiano recebeu o cartão vermelho direto, deixando sua equipe com um homem a menos durante praticamente todo o jogo.

O brilho do banco e a construção da goleada

Apesar do domínio absoluto no primeiro tempo, a rede só voltou a balançar na etapa complementar, impulsionada por falhas adversárias e substituições precisas. Aos 10 minutos, Camara roubou a bola após erro na saída iraquiana e rolou para Ismaïla Sarr ampliar.

A partir daí, o show foi dos suplentes. Pape Gueye, que havia acabado de entrar, marcou um golaço de canhota de fora da área aos 15 minutos e, dez minutos depois, anotou o quarto gol com um chute potente de dentro da área, quase arrancando a rede.

Mané no quase e o golpe de misericórdia

A principal estrela senegalesa, Sadio Mané, buscou seu gol incansavelmente. O camisa 10 chegou a acertar a trave esquerda do goleiro Jalal Hassan com uma bela cavadinha aos 28 minutos, mas não conseguiu deixar sua marca.

Coube a Iliman Ndiaye, aos 37 minutos, dar números finais ao massacre com mais um belo chute de fora da área, no ângulo. O goleiro iraquiano ainda evitou um vexame maior com grandes defesas nos acréscimos.

Com o triunfo por 5 a 0 e a vitória da França sobre a Noruega por 4 a 1 no outro jogo da chave, Senegal encerra sua participação no Grupo I na terceira colocação, com três pontos e saldo positivo. Agora, os Leões de Teranga aguardam o desfecho dos outros grupos para saber se estarão nas oitavas de final. O Iraque, por sua vez, despede-se do Mundial zerado e com uma dura marca de 12 gols sofridos em três jogos.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google