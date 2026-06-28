O Canadá está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em um duelo histórico e repleto de tensão na tarde deste domingo, 28, no SoFi Stadium, em Los Angeles, a seleção norte-americana superou a África do Sul por 1 a 0. O gol da classificação heroica foi marcado pelo meio-campista Eustáquio, já nos acréscimos do segundo tempo, coroando a insistência de uma equipe que esbarrou em grandes defesas durante toda a partida.

Equilíbrio e milagres na primeira etapa

O confronto, que marcava a primeira vez de ambas as seleções no mata-mata do torneio, começou estudado. A África do Sul tentava controlar a posse em seu campo de defesa, enquanto o Canadá apostava em roubadas de bola rápidas.

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A primeira grande chance veio aos 18 minutos, quando Jonathan David desperdiçou um chute de primeira. Pouco depois, Cornelius perdeu um gol feito de cabeça. O grande momento de tensão antes do intervalo ocorreu aos 43 minutos: Bombito cabeceou firme, Modiba salvou em cima da linha e, no rebote, o goleiro Williams fez um verdadeiro milagre em chute à queima-roupa de Buchanan.

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Espaços abertos e duelo de paredões

Na volta para o segundo tempo, o cansaço começou a ceder espaço para os contra-ataques. Aos 20 minutos, o Canadá quase abriu o placar com Oluwaseyi, que parou em mais uma grande defesa de Williams; no rebote, Mbokazi evitou o gol de Jonathan David a um metro da linha. A África do Sul não ficou atrás e respondeu com Appollis, que obrigou o goleiro Crépeau a fazer uma defesa espetacular aos 40 minutos.

A entrada do craque Alphonso Davies deu ainda mais volume ofensivo aos canadenses, transformando os minutos finais em um verdadeiro teste para os corações dos torcedores.

O golpe de misericórdia nos acréscimos

Quando a prorrogação já parecia uma realidade inevitável no SoFi Stadium, a insistência canadense foi recompensada. Aos 46 minutos da etapa final, Shaffelbourg desceu pela direita e cruzou. A zaga sul-africana afastou mal, e a bola sobrou na entrada da área para Eustáquio. O camisa 7 não hesitou e emendou uma bomba no canto direito de Williams, que desta vez nada pôde fazer.

Com o resultado, o Canadá avança para enfrentar o vencedor de Marrocos e Holanda, enquanto a valente África do Sul se despede do torneio de cabeça erguida.

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