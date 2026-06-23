A Argélia precisou suar, mas conseguiu uma virada heroica por 2 a 1 sobre a Jordânia na madrugada desta terça-feira (23), no Levis Stadium, em Santa Clara. Em duelo válido pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026, os africanos saíram atrás no placar após um erro defensivo, mas usaram a força da bola parada no segundo tempo para reverter o marcador. O resultado mantém os argelinos vivos na briga por uma vaga nas oitavas de final, enquanto os estreantes jordanianos ficam em situação extremamente delicada no torneio.

Erro fatal e o sonho jordaniano

O primeiro tempo foi marcado por muita fisicalidade e tensão, já que uma derrota significaria a eliminação precoce para qualquer um dos lados. A Argélia até assustou primeiro com Mahrez, que parou em uma defesa espetacular do goleiro Abulaila aos 33 minutos. No entanto, o castigo veio logo em seguida. Aos 36 minutos, a defesa argelina errou feio na saída de bola. Abutaha aproveitou, cruzou da esquerda e, após uma furada de Altamari, a bola sobrou limpa para Alrashdan bater rasteiro no canto direito, marcando apenas o segundo gol da história da Jordânia em Copas e levando a torcida ao delírio.

Substituições e a força da bola parada

Precisando desesperadamente do resultado, o técnico da Argélia mexeu no time no intervalo, promovendo a entrada de Benbouali, que mudaria a história do jogo. A pressão africana aumentou e a recompensa chegou aos 23 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio de Mahrez pela direita, Benbouali subiu mais que a defesa e cabeceou no cantinho esquerdo para empatar. O gol abriu a partida, empurrou os argelinos para o ataque e forçou a Jordânia a recuar totalmente.

Virada confirmada pelo VAR e sobrevida

A virada definitiva veio na mesma moeda: a bola aérea. Aos 37 minutos, em novo escanteio, desta vez cobrado por Hadj Moussa, Benbouali desviou de cabeça na primeira trave e Gouiri apareceu nas costas da zaga para empurrar para as redes. O lance gerou apreensão, mas foi validado pela cabine do VAR. Nos minutos finais, o goleiro Abulaila ainda evitou o terceiro gol argelino com uma grande defesa com os pés em chute de Maza, mas a Jordânia não teve forças para buscar o empate. Com a vitória inédita no confronto direto, a Argélia chega à última rodada precisando vencer a Áustria para avançar, enquanto a Jordânia terá a dura missão de encarar a já classificada Argentina.