No dia 18 de agosto de 2004, a seleção brasileira de futebol protagonizou um evento que transcendeu o esporte. Em um amistoso conhecido como o ‘Jogo da Paz’, o Brasil goleou o Haiti por 6 a 0. A partida foi realizada no Estádio Sylvio Cator, em Porto Príncipe, capital haitiana, em um período de intensa instabilidade política e social no país caribenho.

O Haiti vivia uma grave crise institucional e uma guerra civil, intensificada no início de 2004, ano em que o país celebrava o bicentenário de sua independência. Diante desse cenário, o ‘Jogo da Paz’ foi idealizado como parte de uma campanha de desarmamento e pacificação.

Em uma iniciativa inédita, os ingressos para a partida foram distribuídos em troca de armas de fogo, mobilizando cerca de 15 mil espectadores que lotaram as arquibancadas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi agraciada com um Prêmio Fair Play da Fifa pela organização do amistoso humanitário.

A delegação brasileira, que contava com grandes nomes do futebol mundial, foi recebida em veículos blindados das forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), devido ao clima de insegurança. Em campo, a vitória brasileira por 6 a 0 foi construída com gols de Ronaldinho Gaúcho, que marcou um hat-trick, Roger Flores, autor de dois gols, e Nilmar, que completou o placar.

Brasil e Haiti se reencontram nesta sexta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo.