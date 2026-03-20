O BC Place, em Vancouver, é a principal sede da costa oeste canadense para a Copa do Mundo FIFA 2026. O estádio receberá um total de sete partidas, incluindo dois confrontos da seleção masculina do Canadá na fase de grupos e dois jogos decisivos na fase de mata-mata.

Calendário oficial das partidas em Vancouver

De acordo com o cronograma oficial divulgado pela FIFA, a agenda de Vancouver para o mundial está definida com os seguintes confrontos:

Fase de Grupos: 13, 18, 21, 24 e 26 de junho de 2026.

13, 18, 21, 24 e 26 de junho de 2026. Jogos do Canadá: A seleção anfitriã jogará no estádio nos dias 18 e 24 de junho.

A seleção anfitriã jogará no estádio nos dias 18 e 24 de junho. Fase de 32 avos: 2 de julho de 2026.

2 de julho de 2026. Oitavas de Final: 7 de julho de 2026.

Adaptação técnica para o gramado natural

Para atender aos rigorosos padrões de exigência da FIFA, o BC Place passará por uma transformação técnica significativa. Atualmente equipado com grama sintética, o estádio receberá a instalação de grama natural temporária. O processo foi iniciado entre o final de 2025 e deve terminar ainda neste início de 2026.

A operação contará com tecnologias avançadas de irrigação e iluminação artificial para garantir a saúde do gramado meses antes do torneio, visto que a arena possui um teto retrátil que limita a exposição solar direta sobre o campo.

Infraestrutura e logística para os torcedores

Com capacidade para aproximadamente 54.000 espectadores durante o torneio, o BC Place é reconhecido por seu teto retrátil sustentado por cabos, uma marca arquitetônica da cidade. Localizado no centro de Vancouver, o estádio oferece acesso facilitado via transporte público, especialmente pelo sistema SkyTrain.

Essa estrutura logística foi fundamental para a escolha da sede, que já possui histórico em eventos de grande porte, como a final da Copa do Mundo Feminina de 2015. Os ajustes visam consolidar o estádio como um motor econômico para a província da Colúmbia Britânica durante o evento global.