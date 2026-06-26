O Paraguai e a Austrália protagonizaram um duelo de muita transpiração e pouca inspiração na noite desta quinta-feira (25). Em partida válida pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, disputada no Levis Stadium, em Santa Clara, as seleções não saíram do 0 a 0.

O resultado foi comemorado pelos australianos, que jogavam pelo empate para garantir a vice-liderança da chave e a classificação direta. Já os sul-americanos, que precisavam da vitória, agora dependem da matemática para avançar como um dos melhores terceiros colocados.

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Austrália propõe o jogo e esbarra no paredão Gill

Sabendo que o empate era suficiente, mas sem abrir mão de atacar, a seleção da Oceania começou a partida ditando o ritmo. Logo aos três minutos, Irvine assustou com um chute forte, obrigando o goleiro paraguaio Gill a fazer uma grande defesa e espalmar para fora. O Paraguai, por sua vez, mostrava enorme dificuldade na criação e esbarrava em seus próprios erros de passe, tanto que passou os primeiros 39 minutos sem sequer finalizar na meta defendida por Beach. A melhor chance da primeira etapa veio nos acréscimos. Aos 46 minutos, Volpato fez excelente jogada individual pela direita, cortou para o meio e bateu colocado. Mais uma vez, Gill brilhou com uma defesa espetacular, mantendo o placar zerado e se consolidando como o grande herói paraguaio dos 45 minutos iniciais.

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Tensão, mudanças e o zero no placar

Na volta do intervalo, o técnico paraguaio tentou mudar a postura da equipe com a entrada de Maurício no lugar de Maidana. A alteração surtiu um leve efeito, e os sul-americanos passaram a frequentar mais o campo de ataque, valorizando a posse de bola. No entanto, o jogo tornou-se mais físico e truncado, com paralisações para atendimento médico e cartões amarelos, incluindo uma punição para Diego Gómez, que desfalcará o Paraguai em um eventual próximo jogo. Nos minutos finais, o drama tomou conta de Santa Clara. Aos 43 minutos, Bos quase marcou o gol da vitória australiana em uma bela arrancada que terminou com um chute colocado raspando a trave. A resposta paraguaia, e a chance derradeira de classificação direta, veio no último suspiro, aos 48 minutos: Maurício teve espaço na área, mas finalizou sem força, facilitando a defesa de Beach no canto direito. Com o apito final, a Austrália celebrou a vaga nas oitavas de final, avançando atrás dos Estados Unidos. O Paraguai termina a fase de grupos em terceiro lugar devido ao saldo de gols inferior ao dos australianos e aguarda o desfecho das outras chaves para saber se continua vivo no sonho mundial.

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