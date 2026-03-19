O Arrowhead Stadium, em Kansas City, está confirmado como uma das sedes centrais da Copa do Mundo de 2026. Para atender às exigências da FIFA, o estádio passa por uma modernização orçada em aproximadamente US$ 50 milhões, adaptando sua infraestrutura histórica sem perder a mística que o tornou mundialmente famoso.

Como o recorde de ruído influenciará a experiência no estádio?

Detentor do recorde do Guinness com 142,2 decibéis, atingidos em 2014, o Arrowhead é conhecido pelo design que projeta o som diretamente para o gramado. Durante a Copa, o local será oficialmente chamado de Kansas City Stadium. De acordo com a FIFA, a expectativa é que o “Muro de Som” crie uma atmosfera vibrante e intimidadora para as seleções internacionais.

Quais partidas da Copa do Mundo 2026 ocorrerão em Kansas City?

O cronograma oficial da FIFA reservou seis partidas para a cidade, abrangendo a fase de grupos e as etapas decisivas do mata-mata:

16 de junho: Argentina x Argélia (Grupo J)

Argentina x Argélia (Grupo J) 20 de junho: Equador x Curaçao (Grupo E)

Equador x Curaçao (Grupo E) 25 de junho: Tunísia x Holanda (Grupo F)

Tunísia x Holanda (Grupo F) 27 de junho: Argélia x Áustria (Grupo J)

Argélia x Áustria (Grupo J) 3 de julho: Partida da fase de 32 avos

Partida da fase de 32 avos 11 de julho: Quartas de final

Quais mudanças estruturais estão sendo feitas para o torneio?

As obras focam no alargamento do campo para as dimensões regulamentares de 105m x 68m. Segundo os planos de modernização, isso exigiu a remoção de assentos e concreto nos cantos inferiores, que serão substituídos por estruturas temporárias de alumínio. Além disso, um novo sistema de ventilação sob o gramado natural foi instalado para garantir a qualidade do piso durante o verão rigoroso.

Com capacidade para 76.416 espectadores, o estádio une a tradição da NFL à magnitude do futebol global, consolidando Kansas City como um ponto estratégico no mapa esportivo dos Estados Unidos.