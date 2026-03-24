A seleção argentina detém o recorde isolado de vitórias em disputas de pênaltis na história da Copa do Mundo. Ao conquistar o tricampeonato no Catar, em 2022, a equipe sul-americana atingiu a marca de seis triunfos em sete confrontos decididos pelas penalidades máximas, apresentando um aproveitamento superior a 85%.

A trajetória de sucesso entre 1990 e 2014

O domínio argentino em penalidades começou a ser construído de forma marcante na Copa de 1990, na Itália. Naquela edição, o goleiro Sergio Goycochea tornou-se herói nacional ao defender cobranças cruciais nas quartas de final, contra a Iugoslávia, e na semifinal, contra a anfitriã Itália.

Ao longo das décadas, outros arqueiros mantiveram a tradição de eficiência sob as traves:

Copa de 1998 : Carlos Roa garantiu a classificação sobre a Inglaterra nas oitavas de final.

: Carlos Roa garantiu a classificação sobre a Inglaterra nas oitavas de final. Copa de 2014: Sergio Romero defendeu duas cobranças contra a Holanda na semifinal, levando a Argentina à decisão no Maracanã.

A única derrota argentina em disputas de pênaltis ocorreu nas quartas de final da Copa de 2006, diante da Alemanha.

Protagonismo de Dibu Martínez no Catar

A consagração definitiva do recorde ocorreu na Copa do Mundo de 2022. Sob a liderança técnica de Lionel Messi e a performance decisiva de Emiliano “Dibu” Martínez, a Argentina superou duas disputas de pênaltis no mesmo torneio:

Quartas de final : Vitória sobre a Holanda após empate em 2 a 2 no tempo normal e prorrogação.

: Vitória sobre a Holanda após empate em 2 a 2 no tempo normal e prorrogação. Final: Triunfo histórico sobre a França, garantindo o título mundial após o empate por 3 a 3.

Estatísticas e comparativos

A Argentina soma seis vitórias em sete disputas realizadas. Em termos comparativos, a seleção brasileira possui três vitórias e duas derrotas em sua história na competição. Outras seleções com bom retrospecto, como Alemanha e Croácia, possuem quatro vitórias cada, mas com menos participações totais em disputas de pênaltis que os argentinos.