A Arábia Saudita concluiu as obras estruturais do Aramco Stadium, localizado na cidade de Al-Khobar. Com capacidade projetada para 47 mil torcedores, a arena será palco de partidas da Copa do Mundo de 2034. Esse é o primeiro estádio que foi projetado para o Mundial para ser entregue.

Apesar do prpjeto ter como foco a Copa do Mundo, o Aramco Stadium será inaugurado já em 2027. A Arábia Saudita será a sede da Copa da Ásia, principal torneio de seleções do continente. A competição será o primeiro grande teste do país como sede de torneios internacionais antes da Copa.

Quais são os recursos arquitetônicos e tecnológicos da arena

Iniciada em julho de 2024, a construção utilizou um projeto arquitetônico inspirado na tradição marítima costeira da região, apresentando formato exterior em espiral. Para contornar as condições climáticas severas e as altas temperaturas locais, a instalação dispõe de um sistema tecnológico de refrigeração e controle térmico integral nas arquibancadas e no gramado.

Essa tecnologia é fundamental para a realização da Copa do Mundo no país, já que a Arábia Saudita é um país que registra altas temperaturas em boa parte do ano.

Como será o uso diário e a inauguração do estádio

Localizado na cidade de Al-Khobar, o complexo servirá primariamente como a nova casa do Al-Qadsiah Football Club, equipe que disputa a elite do futebol saudita. O time feminino fez a estreia “não oficial” e já realizaram um treinamento inicial no local.

A inauguração oficial da praça esportiva está programada para ocorrer no final de 2026, antecipando as demandas operacionais para as competições continentais e mundiais.