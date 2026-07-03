O treinador Carlo Ancelotti afirmou que Neymar pode atuar durante uma partida inteira. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o técnico da seleção brasileira comentou sobre o comportamento do camisa 10 e como está indo nos treinos.

“Ele pode jogar 90 minutos. Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E obviamente ele quer jogar, como sempre jogou”, comentou Ancelotti à Folha de S. Paulo.

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Ancelotti também foi questionado se Neymar pede para jogar. O treinador revelou que não há esse pedido, mas que é nítido ver que o camisa 10 deseja estar em campo.

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“Não pede “quero jogar”, mas isso é bastante claro. E positivo. Um jogador não pode ficar contente de estar no banco”, disse.

Expectativa para o jogo contra a Noruega

Durante a entrevista ao jornal, Ancelotti também falou sobre suas expectativas para o confronto diante da Noruega. A partida acontece neste domingo, 5, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadiium, em Nova Jersey, Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

“Neste ponto da Copa, todas as partidas são duras. Em um mata-mata entram em jogo muitos fatores, não só aspectos técnicos, de estratégia, mas também aspectos mentais. A Noruega é uma boa equipe, com bons jogadores. O [centroavante Erling] Haaland é um dos melhores jogadores do mundo. Sempre é difícil. Mas estamos confiantes de que teremos um bom jogo”, analisou.

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