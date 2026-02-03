Atual campeã europeia, líder do ranking da Fifa e apontada como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo 2026, a seleção da Espanha tem preocupação a menos de cinco meses do início da competição na América do Norte.

Cinco prováveis titulares da Fúria enfrentam problemas físicos. São eles: Mikel Merino, Nico Williams, Carvajal, Rodri e Huijsen.

A situação mais delicada é a Merino, atacante do Arsenal, que sofreu uma fratura no pé direito diante do Manchester United e terá de passar por cirurgia. Merino está certamente fora dos jogos de março, contra Egito e Argentina, e talvez não se recupere a tempo da convocação final.

Nico Williams também preocupa. Um dos principais heróis do título da última Eurocopa, o atacante do Athletic Bilbao sofre há meses com uma pubalgia e decidiu se afastar por dois meses para focar no tratamento e chegar bem à Copa do Mundo. A possibilidade de uma cirurgia, no entanto, não está descartada, de acordo com o diário Às.

Os experientes Carvajal, do Real Madrid, e Rodri, do Manchester City, retornaram de graves lesões no joelho, mas ainda somam poucos minutos e preocupam a comissão de Luís de La Fuente.

Por fim, o jovem zagueiro Huijsen lida com um problema persistente em uma das panturrilhas, o que tem dificultado sua sequência no Real Madrid.

Próximos jogos

A Espanha tem compromissos importantes no calendário antes da Copa. Em 27 de março, enfrenta a Argentina na disputa da Finalíssima, que opõe a campeã europeia à da Copa América, no Catar. No dia 30, a equipe finaliza a preparação em amistoso contra o Egito.

A Espanha integra o grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita, e Uruguai, e estreia na competição em 15 de junho, em Atlanta, diante dos cabo-verdianos.