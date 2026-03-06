Walid Regragui deixou o cargo de técnico de Marrocos nesta quinta-feira, 5, e a Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) não demorou para agir. Logo após oficializar a saída de Regragui, a entidade anunciou Mohamed Ouahbi como o sucessor no cargo. Ele comandou as categorias de base do país, sendo o treinador que conquistou o título do Mundial sub-20 de 2025.

 

Ver essa foto no Instagram

 