Adversário do Brasil na Copa, Marrocos anuncia novo técnico Walid Regragui deixa o cargo após o vice na Copa Africana de Nações e a quarta colocação no Mundial de 2022; conheça o substituto Por Redação Placar 06/03/2026

Walid Regragui não é mais o treinador de Marrocos – Reprodução/@walid.regragui

Ouahbi comandará a seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A estreia será diante do Brasil, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em New Jersey, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos do torneio.

Ouahbi diz que se sente honrado em conquistar a confiança da federação do país. Ainda no discurso, o novo treinador de Marrocos falou sobre os próximos passos no comando da seleção.

“Sinto-me honrado por ter conquistado a confiança da Federação. Trabalharemos com diligência e humildade, guiados por uma metodologia clara e uma ambição coletiva: progredindo jogo a jogo, estabelecendo elevados padrões no nosso trabalho diário, permitindo à seleção nacional alcançar um salto qualitativo nas próximas competições”, comentou.

Relembre passagem de Regragui

Regragui comandou Marrocos entre agosto de 2022 e março de 2026. O treinador disputou 49 jogos pela seleção marroquina e somou 36 vitórias, oito empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 78,9% dos pontos disputados.

Além dos números, Regragui conduziu o país até a semifinal da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, mas perdeu para a França por 2 a 0 e foi eliminado. Posteriormente, a Croácia acabou ficando com a terceira colocação.

Segundo o site Uol, Regragui prometeu deixar o comando técnico de Marrocos caso não vencesse a Copa Africana de Nações.

Mesmo em casa e com o apoio dos marroquinos, a seleção perdeu para Senegal na grande final e acabou ficando com o vice. Assim, o ex-técnico de Marrocos cumpriu sua promessa e deixou o cargo.

Os números de Regragui por Marrocos

49 jogos

36 vitórias

8 empates

5 derrotas

78,9% de aproveitamento