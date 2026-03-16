A repescagem intercontinental para a Copa do Mundo da Fifa de 1974 foi o mecanismo de definição da última vaga para o torneio mundial sediado na Alemanha Ocidental. O formato determinava um confronto eliminatório direto, em partidas de ida e volta, cruzando uma seleção da Europa (Uefa) com um representante da América do Sul (Conmebol). A história de quando a União Soviética se recusou a jogar as eliminatórias no Chile de Pinochet transformou o que deveria ser um procedimento esportivo padrão no maior caso de intervenção política no calendário oficial do futebol, culminando em um encerramento administrativo do torneio qualificatório.

O calendário de jogos e o impacto do golpe de Estado

O regulamento das eliminatórias daquele ciclo estabeleceu que a União Soviética, nona colocada no chaveamento europeu, enfrentasse a seleção do Chile, vencedora do grupo 3 da zona sul-americana. O cronograma esportivo previa os dois confrontos para o final do ano. A primeira partida foi realizada dentro da normalidade em 26 de setembro de 1973, no Estádio Lênin, em Moscou, e terminou em um empate sem gols.

O cenário para o jogo de volta, agendado para 21 de novembro de 1973 em Santiago, foi modificado fora de campo. Em 11 de setembro daquele ano, as Forças Armadas chilenas desfecharam um golpe de Estado que derrubou o governo de Salvador Allende e colocou o general Augusto Pinochet no poder. Após a instauração do governo militar, a delegação soviética protocolou um pedido formal na Fifa exigindo que a partida fosse realocada para um país neutro. A federação soviética argumentou a ausência de garantias de segurança para seus atletas e citou razões diplomáticas para recusar a viagem ao território chileno.

A regra do abandono de partida no regulamento disciplinar

O código esportivo da Fifa estipula diretrizes rígidas sobre a pontuação, a duração regulamentar dos confrontos e as proibições básicas aplicadas às federações filiadas. As partidas oficiais têm duração obrigatória de 90 minutos, sendo estritamente proibida a recusa de uma equipe em entrar no gramado ou o abandono do jogo sem a autorização da arbitragem. Em resposta ao pleito soviético, a entidade máxima do futebol negou a mudança de sede, mantendo o confronto no Chile sob a justificativa normativa de que questões diplomáticas não poderiam alterar o calendário pré-determinado.

Com a confirmação de que os soviéticos não cruzariam o oceano, a comissão técnica aplicou a penalidade de Walkover (W.O.). Pelas regras de pontuação do futebol, quando uma equipe comete a infração de não se apresentar no horário e local homologados, o tribunal anula o tempo de duração da partida e confere a vitória sumária ao adversário. A federação ausente é penalizada com a derrota sem a contabilização de pontos e a eliminação automática do torneio em disputa.