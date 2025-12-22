Vice-campeão da Copa do Brasil com o Vasco, o atacante agentino Pablo Vegetti, 37, encerra o ano como o principal goleador do futebol brasileiro, considerando todas as competições oficiais disputadas por clubes ao longo da temporada.
Com o encerramento do calendário nacional no último domingo, 21, o Pirata consolidou sua marca de 27 gols, deixando para trás nomes como Kaio Jorge, do Cruzeiro, autor de 26 e artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro 2025, com 21 gols marcados.
Vegetti também supera outros concorrentes como Arrascaeta, do Flamengo, e Flaco López, do Palmeiras, que balançaram as redes 25 vezes.
O argentino anotou seis gols no Campeonato Carioca, dois na campanha da Copa do Brasil, 14 no Brasileirão e cinco na Sul-Americana. O Cruzmaltino, contudo, fechou a temporada sem levantar um troféu.
Além de Kaio Jorge, o jovem Vitor Roque, que retornou ao Brasil para defender o Palmeiras, terminou o ano em alta, com 20 gols, sendo peça fundamental no esquema de Abel Ferreira. Outra promessa, Rayan, do Vasco, também alcançou a marca de 20 gols na temporada.
Em 2024, o atacante corintiano Yuri Alberto terminou na liderança graças a uma arrancada impressionante na reta final da temporada que o permitiu ultrapassar Pedro, do Flamengo, sem atuar por conta de uma grave lesão. Yuri terminou com 31 gols.
Os artilheiros do Brasil em 2025
Pablo Vegetti (Vasco) – 27 gols
Kaio Jorge (Cruzeiro) – 26 gols
Flaco López (Palmeiras) – 25 gols
De Arrascaeta (Flamengo) – 25 gols
Hulk (Atlético-MG) – 21 gols
Alan Patrick (Internacional) – 21 gols
Germán Cano (Fluminense) – 20 gols Vitor Roque (Palmeiras) – 20 gols Willian José (Bahia) – 20 gols Rayan (Vasco) – 20 gols Pedro Rocha (Remo) – 19 gols Yuri Alberto (Corinthians) – 19 gols