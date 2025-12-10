O Maracanã será palco de um dos capítulos mais decisivos da temporada 2025 nesta quinta-feira, 11. O Vasco recebe o Fluminense às 20h (de Brasília), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Clássico dos Gigantes coloca frente a frente duas equipes que buscam a glória nacional, prometendo um duelo tático intenso e de muita rivalidade no Rio de Janeiro.

Situação das equipes na temporada

Ambos os times chegam à semifinal vendo no torneio a grande chance de salvar a temporada com um título de expressão. No Campeonato Brasileiro, encerrado no último fim de semana, as campanhas foram de meio de tabela para cima, mas sem taças. O Fluminense terminou na quinta colocação, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026, enquanto o Vasco ficou na 14ª posição, assegurando um lugar na próxima Copa Sul-Americana. Por isso, a Copa do Brasil se torna o principal objetivo para os dois rivais nesta reta final de ano.

Prováveis escalações e desfalques

Para o clássico decisivo, o técnico Fernando Diniz, do Vasco, tem um desfalque importante: o lateral-esquerdo Lucas Piton, lesionado, não joga mais em 2025. Por outro lado, o zagueiro Cuesta, que cumpriu suspensão na última rodada do Brasileirão, retorna ao time.

A provável equipe titular do Cruzmaltino é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

No Fluminense, o técnico Luis Zubeldía também tem uma baixa significativa por suspensão: o atacante uruguaio Agustín Canobbio. Além dele, o zagueiro Manoel e o centroavante Germán Cano seguem no departamento médico.

Com isso, a provável escalação do Tricolor é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Soteldo, Kevin Serna e Everaldo.

O momento dos rivais

Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruzmaltino chega a esta fase aguda da competição buscando fazer valer o mando de campo neste primeiro confronto. A equipe sabe que construir uma vantagem no jogo de ida é fundamental para controlar os nervos na partida de volta. A torcida vascaína promete lotar o setor destinado aos mandantes.

Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras entra em campo com a missão de neutralizar o ímpeto rival e levar a decisão em aberto para o segundo jogo. O Fluminense aposta na organização tática e na força mental de seu elenco para suportar a pressão de um clássico decisivo. Para Zubeldía, a disciplina tática será a chave para sair do Maracanã com um resultado favorável.