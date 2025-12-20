O palco está montado para um dos maiores clássicos interestaduais do país, valendo a taça mais democrática do futebol nacional. Neste domingo (21), o Vasco recebe o Corinthians no Maracanã, às 18h (de Brasília), pelo jogo de volta da grande final da Copa do Brasil de 2025. Com o placar agregado zerado, a tensão promete tomar conta do Rio de Janeiro.

Cenário da decisão: tudo aberto no Maracanã

A primeira partida, disputada na Neo Química Arena, foi marcada por muito estudo tático e poucas chances claras, resultando em um empate por 0 a 0. Esse cenário deixa a decisão completamente aberta: quem vencer no tempo normal sagra-se campeão. Um novo empate, por qualquer placar, levará a disputa do título para as penalidades máximas.

Ambas as equipes encaram a final como a grande oportunidade de salvar a temporada com um título de expressão. No Campeonato Brasileiro, tanto Vasco quanto Corinthians fizeram campanhas de meio de tabela. A principal motivação, além da taça, é a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2026 e a premiação milionária.

Prováveis escalações e desfalques

O Cruz-Maltino chega com força máxima para a decisão, sem novos desfalques por lesão ou suspensão. A única dúvida do técnico Fernando Diniz está no meio-campo: manter a criação de Praxedes ou optar por uma formação com Paulinho, buscando mais poder de marcação. A aposta é na atmosfera do Maracanã e na intensidade ofensiva para furar o bloqueio adversário.

Pelo lado do Timão, o técnico Dorival Júnior tem um desfalque certo: o zagueiro Murillo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dá lugar a Lucas Veríssimo. O lateral Fagner, que sentiu um desconforto muscular durante a semana, é dúvida, mas a comissão técnica está otimista. O Corinthians aposta na sua organização tática e na força dos contra-ataques.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes (ou Paulinho) e Dimitri Payet; Rossi, Gabriel Pec e Pablo Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Onde assistir e arbitragem

A grande final terá ampla cobertura de transmissão. O torcedor poderá acompanhar a partida pela (TV Aberta), (TV Fechada), (Pay-per-view), além das opções de streaming pelo e . O comando do apito ficará a cargo do árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO).