A Copa do Brasil teve início ainda neste mês de fevereiro e já começa a avançar para a sua 3ª fase de competição. Na última terça-feira, 24, quatro times confirmaram a classificação e se juntaram a outros quatro com vagas já garantidas. Veja abaixo todos os times classificados e também os jogos que ainda definirão o futuro de outros 40 times.
Em novo formato, a Copa do Brasil conta com quatro times que entram no torneio a partir da 3ª fase. São eles: Ponte Preta, campeã da Série C; Barra-SC, campeão da Série D; Paysandu, campeão da Copa Verde; e Confiança, vice da Copa do Nordeste.
Além do quarteto, outros quatro times confirmaram a classificação dentro de campo. O América-RN passou pelo GAS (3 x 0), o Fortaleza bateu o Maguary (4 x 3), o Joinville superou o CSA (1 x 0) e o Maringá eliminou o Boavista (2 x 3).
Dessa forma, a Copa do Brasil já soma oito times na 3ª fase, enquanto 80 times ainda disputam 40 outras vagas para seguirem vivos na competição. Confira abaixo quem ainda sonha em seguir na Copa do Brasil.
Os times classificados para a 3ª fase
Ponte Preta
Barra-SC
Paysandu
Confiança
Maringá
Joinville
Fortaleza
América-RN
Quem ainda decide a classificação?
América-MG x Tirol
Ivinhema x Volta Redonda
Anápolis x Cianorte
Desportiva Ferroviária x Sport
Ypiranga-RS x Ji-Paraná
Rio Branco-ES x Athletic
Manauara x Itabaiana
Castanhal x Guarani
Nova Iguaçu x Lagarto
Ceilândia x Jacuipense
Santa Catarina x Cuiabá
Novorizontino x Nacional-AM
Mixto-MT x Botafogo-PB
São Luiz x Maranhão
Ceará x Primavera-SP
São Bernardo x Atlético-BA
ASA x Operário-MS
Velo Clube x Vila Nova
Tombense x Oratório
Caxias x Guarany de Bagé
Operário VG x Porto Velho
Atlético-GO x Primavera-MT
Retrô x Uberlândia
Trem x Fluminense-PI
Gama x Goiás
Madureira x ABC
Águia de Marabá x Independência-AC
Tuna Luso x Tocantinópolis
Juventude x Guaporé
Londrina x Penedense
Capital-TO x Manaus
Juazeirense x Capital-DF
Betim x Operário-PR
Imperatriz x Amazonas
Figueirense x Azuriz
Santa Cruz x Sousa
CRB x Porto-BA
Avaí x Porto Vitória
Portuguesa x Altos
Portuguesa-RJ x Maracanã