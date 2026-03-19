A Portuguesa encerra o primeiro trimestre de 2026 com um prejuízo financeiro acumulado de R$ 2,1 milhões em premiações não alcançadas, conforme divulgado pelo site ge.

De acordo com a apuração do portal, o valor deixou de entrar nos cofres do clube após duas eliminações com gols sofridos nos acréscimos, ambas em partidas disputadas no Canindé. Uma delas foi diante do Corinthians, nas quartas de final do Paulistão, e a outra foi na última terça-feira, 17, contra o Paysandu, pela quarta fase da Copa do Brasil.

Impacto na Copa do Brasil

A Lusa deixou de receber R$ 2 milhões, valor que seria destinado aos clubes classificados para a quinta fase da Copa do Brasil. Apesar da eliminação, o clube saiu do torneio com uma premiação de R$ 2,85 milhões por chegar até a quarta fase da competição.

Na ocasião, a equipe vencia o Paysandu por 2 a 1 até os 47 minutos do segundo tempo. Contudo, sofreu o empate e a virada por 3 a 2 com gols de Ítalo e Castro, este último anotado aos 51 minutos da etapa final. O gol de empate de Ítalo, inclusive, gerou polêmica, pois o atacante ajeitou a bola com o braço.

Prejuízo no Campeonato Paulista

No Paulistão, a eliminação nas quartas de final, ocorrida há um mês, resultou na perda de R$ 100 mil, valor destinado caso avançasse às semifinais. Apesar disso, a Lusa conquistou uma premiação de R$ 200 mil pela quinta posição no estadual.

A Portuguesa vencia o Corinthians por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate. A decisão seguiu para a disputa de pênaltis e o clube do Canindé foi eliminado.