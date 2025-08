Os fantasmas do Palmeiras para reverter o Dérbi na Copa do Brasil

Trabalho do Abel Ferreira no Alviverde ainda esbarra em resultados de decisões disputadas no Allianz Parque

O Palmeiras tem um longo caminho pela frente, na próxima quarta-feira, 6, no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para seguir vivo na competição, o Verdão precisa vencer o Corinthians para se classificar e afastar fantasmas recentes em competições de mata-mata.

O primeiro deles é a dificuldade de virar resultados de torneios que não sejam o Campeonato Paulista. Excluindo as finais do Paulistão 2022, 2023 e 2024 (contra São Paulo, Água Santa e Santos, respectivamente), o time de Abel Ferreira nunca virou um duelo eliminatório após ser derrotado na ida.

Em menos de cinco anos de trabalho, são cinco eliminações em torneios nacionais ou internacionais após uma derrota no primeiro jogo. Os resultados negativos foram diante de São Paulo (nas Copas do Brasil de 2022 e 2023), Flamengo (na Copa do Brasil de 2024), Athletico Paranaense (na Libertadores de 2022) e Botafogo (na Libertadores de 2024).

Curiosamente, em todas essas vezes, o Palmeiras teve a oportunidade de reverter a desvantagem jogando em casa. A ausência de um poder de reação no Allianz Parque casa com um outro fantasma: a falta de confiaça como mandante.

Abel Ferreira foi eliminado sete vezes em seu trabalho – todas elas atuando diante da própria torcida. Além das cinco citadas acima, os duelos contra CRB, na Copa do Brasil de 2021, e Boca Juniors, na Libertadores de 2023, tiveram a amarga derradeira em casa.

O Palmeiras, para avançar contra o arquirrival no Dérbi, precisaria acabar com essas marcas negativas. Uma nova eliminação pode aumentar ainda mais a pressão sobre o time de Abel Ferreira, que recentemente virou alvo de mais críticas dos torcedores.

Nesta temporada, o Alviverde tem 28 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Vice-campeão do Paulista e eliminado nas quartas de final do Mundial de Clubes, o time paulista atualmente é o terceiro colocado do Brasileirão e ainda segue vivo na Copa do Brasil e Libertadores.