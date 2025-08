Memphis responde má fase com brilho em novo Dérbi

Pressionado, camisa 10 do Timão decidiu o embate contra o Palmeiras pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Memphis Depay voltou a decidir com a camisa do Corinthians. Na noite da última quarta-feira, 30, foi o holandês quem marcou o gol que garantiu a vitória do Timão sobre o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

O meia-atacante, que chegou à equipe paulista em setembro de 2024, enfim marcou o seu primeiro gol em clássicos. No entanto, contra o rival alviverde, não foi sua única participação de brilho, tendo em vista a assistência para Yuri Alberto, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.

O tento, agora, simboliza uma resposta solidificada à fase ruim recente. O astro, que conseguiu cumprir a missão de ajudar a equipe a se livrar do rebaixamento no Brasileirão de 2024, viveu nos últimos dias o pior momento de sua passagem.

Arestas aparadas?

No entanto, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, voltou a balançar as redes. Quatro dias depois, levou a Neo Química Arena ao delírio ao cabecear entre os zagueiros do Palmeiras para abrir o placar.

Após o jogo, Memphis falou à TV Globo, desconversando sobre uma possível saída “Eu estou aqui para trabalhar duro. Várias coisas estão sendo ditas e colocadas fora de proporção, mas estou aqui para tentar ajudar o time. A mensagem é a mesma de quando cheguei.”

O camisa 10 ainda analisou o peso do clássico contra o rival e opinou que a vitória poderia ter sido maior. “Todo jogo contra eles é uma final, especialmente em casa. Eu acho que tivemos vários momentos melhores no jogo. Poderíamos ter feito mais gols e feito uma vantagem maior.”

Com a vantagem, o Corinthians pode até empatar a partida de volta contra o Palmeiras. O reencontro está marcado para a próxima quarta-feira, 6, no Allianz Parque.

Memphis pelo Corinthians

– 47 jogos

– 15 gols

– 14 assistências

– 0,61 participações em gol por jogo