Em uma noite de eficiência tática no Mineirão, o Corinthians deu o primeiro passo rumo à final da Copa do Brasil. Mesmo jogando fora de casa e contra um estádio lotado, a equipe paulista soube sofrer quando necessário e foi letal em sua melhor oportunidade para vencer o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quinta-feira, 11.

O gol solitário de Memphis Depay garantiu a vantagem alvinegra no confronto de ida da semifinal.

Apesar da atmosfera criada pela torcida celeste, o Corinthians não se intimidou nos minutos iniciais. Com uma postura agressiva, o time visitante ditou o ritmo e criou as melhores chances antes mesmo de abrir o placar, explorando as costas da defesa mineira.

Aos 21 minutos, a estratégia funcionou perfeitamente: André Carrillo encontrou espaço pela direita e cruzou; Yuri Alberto ajeitou com inteligência pelo alto e Memphis Depay, oportunista, precisou de duas tentativas na pequena área para vencer o goleiro Cássio e silenciar o Gigante da Pampulha.

Atrás no placar, o Cruzeiro tentou impor seu jogo, mas encontrou um adversário extremamente bem postado defensivamente. Matheus Pereira, principal articulador da Raposa, tentou chamar a responsabilidade com chutes de fora da área e cruzamentos venenosos, mas parou nas defesas seguras de Hugo Souza ou no bloqueio da zaga corintiana, liderada por André Ramalho e Gustavo Henrique.

O jogo ganhou contornos dramáticos e truncados no final da primeira etapa e início da segunda, com muitas faltas, cartões amarelos e reclamações de ambos os lados, o que quebrou o ritmo da tentativa de reação dos donos da casa.

No segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim lançou o Cruzeiro ao ataque, promovendo as entradas de Gabriel Barbosa e Luis Sinisterra. A Raposa rondou a área adversária, acumulou escanteios e finalizações bloqueadas, mas faltou clareza no último passe para furar o bloqueio alvinegro.

O Corinthians, por sua vez, quase matou o confronto nos contra-ataques, com Vitinho desperdiçando uma chance clara aos 84 minutos após grande jogada individual. Nos acréscimos, a pressão mineira foi total, mas o placar permaneceu inalterado.

Com o resultado, o Corinthians joga pelo empate na partida de volta, marcada para o próximo domingo, 14, para garantir a vaga na final. Ao Cruzeiro, resta a obrigação de vencer por dois gols de diferença para avançar direto, ou por um gol para levar a decisão da vaga aos pênaltis.