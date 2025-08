Galo surpreende Fla; todos os resultados da Copa do Brasil

O Atlético Mineiro venceu o Flamengo, na última quinta-feira, 31, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O placar de 1 a 0 colocou o Galo à frente do duelo, que será decidido na próxima semana, na Arena MRV.

Reeditando a final da edição de 2024, vencida pelo Rubro-Negro, os times fizeram jogo amarrado. No entanto, em bom contra-ataque, Tomás Cuello marcou, deixando o time mineiro em boa condição.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

A partida que fechou a rodada sucedeu um bom resultado do São Paulo, que bateu o Athletico-PR, no MorumBis. Já na quarta-feira, 30, cinco partidas aconteceram, com destaque para o Corinthians, que largou na frente do Palmeiras no Dérbi.

As partidas de volta acontecem entre as próximas quarta-feira, 6, e quinta-feira, 7. Quem avançar paras as quartas de final soma mais R$ 4,7 milhões nas contas.

Resultados e calendário das oitavas da Copa do Brasil

Ida

Botafogo 2×0 RB Bragantino

CSA 0x0 Vasco

Cruzeiro 0x0 CRB

Bahia 3×2 Retrô

Internacional 1×2 Fluminense

Corinthians 1×0 Palmeiras

São Paulo 2×1 Athletico-PR

Flamengo 0x1 Atlético-MG

Volta

Atlético-MG x Flamengo – 6/8 – 19h – Arena MRV

RB Bragantino x Botafogo – 6/8 – 19h – Municipal de Bragança Paulista

Athletico-PR x São Paulo – 6/8 – 19h30 – Ligga Arena

Retrô x Bahia – 6/8 – 19h30 – Arena Pernambuco

Fluminense x Internacional – 6/8 – 21h30 – Maracanã

Palmeiras x Corinthians – 6/8 – 21h30 – Allianz Parque

Vasco x CSA – 7/8 – 20h – São Januário

CRB x Cruzeiro – 7/8 – 21h – Estádio Rei Pelé