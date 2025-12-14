O Cruzeiro acabou eliminado para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e terminou a temporada com um gosto amargo. No entanto, a equipe mineira ainda pode comemorar a vaga direta para a Libertadores. Quem vive um futuro incerto na Raposa é o atacante Gabigol, que teve a chance de classificar a equipe mineira nas penalidades, mas parou em Hugo Souza.

Gabigol pouco conseguiu ajudar o Cruzeiro. Em sua primeira temporada na equipe mineira, o atacante amargou o banco de reservas com o técnico Leonardo Jardim e fechou o ano com números tímidos.

Foram 49 jogos na temporada, sendo titular em praticamente metade deles (23). O atacante participou como protagonista do Campeonato Mineiro e da Sul-Americana, mas foi pouco utilizado no Brasileirão e mesmo na Copa do Brasil. Ao todo, foram 13 gols e quatro assistências.

Apesar dos números tímidos, a temporada de Gabigol ainda foi melhor que sua despedida do Flamengo. Em 2024, o atacante marcou apenas oito gols e participou de 38 jogos.

Futuro incerto no Cruzeiro

Gabigol chegou ao Cruzeiro no começo do ano e tem contrato válido até o final de 2028. O atacante começou a temporada como peça fundamental da equipe, mas foi perdendo espaço ao longo do trabalho comandado por Leo Jardim.

Com isso, o futuro de Gabigol é incerto. O atacante poderia buscar novos rumos dentro do futebol brasileiro para jogar com maior frequência.

Um possível alvo é o próprio Corinthians, que apesar de sofrer um transfer ban, já revelou desejo de contar com o jogador em janelas passadas. Outra grande possibilidade é o retorno à Vila Belmiro. O Santos deve passar por uma nova reformulação para a próxima temporada e a permanência de Neymar pode ser chave para o negócio.