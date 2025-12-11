Rio de Janeiro – O clima esquentou na bancada do programa da Placar TV durante a análise do próximo clássico entre Fluminense e Vasco. Em vídeo divulgado pelo canal, os comentaristas debateram a disparidade técnica entre as equipes e o peso emocional do confronto, válido pelas semifinais da Copa do Brasil de 2025. A discussão girou em torno do tamanho do favoritismo tricolor e do fator motivacional que Fernando Diniz pode exercer sobre o elenco cruzmaltino.

Divergência sobre o Favoritismo

Como mostra o vídeo (confira no player acima), a opinião inicial de Fabiano Bandeira colocou o Tricolor das Laranjeiras em um patamar superior. Para o analista, o time entra com larga vantagem, especialmente no primeiro confronto. “Ao meu ver, o Fluminense é muito favorito no primeiro confronto. […] Hoje, para mim, está bem acima”, afirmou Bandeira.

Essa visão foi corroborada por outro integrante da bancada, que destacou os problemas internos do Vasco como um obstáculo quase intransponível. Citando questões de elenco e direção, o analista foi enfático: “Pode guardar o corte: Fluminense na final da Copa do Brasil”. Para ele, o ambiente conturbado no rival dificulta qualquer reação.

O Fator Diniz e a “Pedreira”

No entanto, a unanimidade não prevaleceu. Um dos comentaristas discordou do “favoritismo absoluto”, alertando que o Vasco entrará em campo com uma postura diferente. “Eu discordo muito. Acho que o Vasco vai entrar, ao contrário, muito motivado. O Diniz sabe motivar, o próprio Diniz vai estar ultra motivado para esse confronto”, argumentou, classificando o jogo como uma “pedreira”, apesar de reconhecer a vantagem técnica do adversário.

Raio-X da Decisão

O “Clássico dos Gigantes” está marcado para os dias 11 e 14 de dezembro. De um lado, o Fluminense, que terminou o Campeonato Brasileiro na 5ª posição, chega com uma campanha sólida e um time ajustado sob o comando do argentino Luís Zubeldía. Do outro, o Vasco, que encerrou a Série A em 14º lugar, aposta todas as suas fichas na competição para salvar a temporada e garantir a permanência de Diniz.