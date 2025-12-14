O Vasco da Gama despachou o rival Fluminense nos pênaltis por 4 a 3 (depois de perder por 1 a 0 no tempo normal), na semifinal da Copa do Brasilneste domingo, 14, e agora vê cada vez mais próximo o sonho de encerrar um longo jejum.
O adversário da final será o Corinthians, que eliminou o Cruzeiro também nos pênaltis. Os jogos acontecem em 17 e 21 deste mês. A segunda partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro.
“É um prazer jogar pelo meu time do coração e disputar essa final. Essa torcida merece voltar a sorrir”, disse o atacante Rayan, um dos grandes talentos revelados pelo Gigante da Colina nos últimos anos.
Desde quando o Vasco não conquista um título?
A disputa desta edição da Copa do Brasil reacende as esperanças do torcedor cruzmaltino de comemorar um grande título novamente. A última vez que o Vasco ganhou um campeonato de maior expressão foi em 2011, quando venceu a própria Copa do Brasil.
A conquista veio diante do Coritiba, após vencer o adversário por 1 a 0 em casa e ser derrotado por 3 a 2 no Couto Pereira, época na qual o gol fora de casa servia como critério de desempate.
Fernando Prass ergue a taça de campeão da Copa do Brasil pelo Vasco – RODOLFO BUHRER/PLACAR
O Vasco só conquistou troféus locais desde então: venceu dois Campeonatos Cariocas (2015 e 2016), além de duas Taças Guanabara (2016 e 2019) e duas Taças Rio (2017 e 2021). O último título brasileiro do Vasco foi a Copa João Havelange de 2000.
Os principais títulos do Vasco da Gama
1 Libertadores: 1998; 1 Copa Mercosul: 2000; 1 Campeonato Sul-Americano de Campeões: 1948; 4 Campeonatos Brasileiros: 1974, 1989, 1997 e 2000; 1 Série B do Campeonato Brasileiro: 2009; 1 Copa do Brasil: 2011; 24 Campeonatos Cariocas: 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016; 3 Torneios Rio-São Paulo: 1958, 1966 e 1999.
Time posado do Vasco, campeão da Copa João Havelange de Futebol de 2000: em pé, Hélton, Nasa, Jorginho, Jorginho Paulista, Fábio, Henrique, Odvan e Mauro Galvão; agachados, Juninho Paulista, Romário, Euller, Clébson, Viola, Paulo Miranda, Pedrinho, Juninho Pernambucano e Felipe, durante o último jogo da final contra o São Caetano, no Estádio do Maracanãc- EDUARDO MONTEIRO/PLACAR