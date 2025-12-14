O Vasco da Gama despachou o rival Fluminense nos pênaltis por 4 a 3 (depois de perder por 1 a 0 no tempo normal), na semifinal da Copa do Brasil neste domingo, 14, e agora vê cada vez mais próximo o sonho de encerrar um longo jejum.

O adversário da final será o Corinthians, que eliminou o Cruzeiro também nos pênaltis. Os jogos acontecem em 17 e 21 deste mês. A segunda partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro.