A decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco da Gama é um prêmio para duas torcidas que não se distanciam de seu time, mesmo nos piores momentos. Um levantamento inédito publicado pelo site Bolavip Brasil descobriu quais são os torcedores brasileiros mais fiéis ao clube do coração: corintianos apareceram em primeiro lugar; vascaínos, em terceiro. Entre os dois, os cruzeirenses.

O estudo levou em consideração a variação na taxa de ocupação dos estádios de 14 clubes da Série A em três diferentes cenários: após derrotas, após empates e após vitórias (confira a metodologia completa no fim) para criar um índice de sensibilidade às derrotas. Quanto maior esse índice, menos fiel é a torcida, uma vez que resultados ruins interferem mais na decisão desse torcedor de ir ao estádio.

Fiel Torcida faz jus ao apelido

A história centenária solidificou o apelido de Fiel Torcida dos torcedores do Corinthians. Já o levantamento confirmou a fidelidade com números, com os torcedores do Corinthians apresentando o menor índice de sensibilidade às derrotas: -0,8%. Com uma média de ocupação de estádio de 82,1% após vitórias ou empates, os corintianos deixam a Neo Química Arena ainda mais cheia depois de derrotas: esse número vai para 82,8%.

Para se ter uma ideia, a torcida do Fluminense, a menos fiel de acordo com o estudo, tem um índice de sensibilidade às derrotas de 23%. A taxa de ocupação do Maracanã depois de vitórias ou empates é de 43,9% e cai para 33,7% após o tricolor sofrer uma derrota.

Vascaínos não soltam a mão do cruz-maltino

Entre os 12 clubes considerados grandes do futebol brasileiro, o Vasco é o que vive pior momento nas últimas duas décadas. Isso não fez com que vascaínos abandonassem o clube da Colina, como revela levantamento. O índice de sensibilidade às derrotas é de 4,3%. A média de ocupação de São Januário após vitórias ou empates é de 77,8%. Depois de uma derrota, esse número cai para 74,4%.