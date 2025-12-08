O Vasco da Gama inicia a semana juntando os cacos da goleada por 5 a 0 diante do Atlético-MG, que fechou sua participação no Brasileirão, e com um único objetivo em mente: conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil e, assim, encerrar um longo jejum.

O adversário da ida da semifinal é o Fluminense, em clássico marcado para as 20h, no São Januário. A partida de volta será disputada no domingo, 14, às 20h30, no Maracanã.

O Gigante da Colina já eliminou um rival estadual na fase anterior, o Botafogo, em uma disputa de pênaltis pelo placar de 5 a 3, após um empate em 2 a 2 no agregado. No Brasileirão, porém, o time de Fernando Diniz teve uma sequência ruim e só escapou definitivamente do risco de rebaixamento na penúltima rodada.

Desde quando o Vasco não conquista um título?

A disputa desta edição da Copa do Brasil reacende as esperanças do torcedor cruzmaltino de comemorar um grande título novamente. A última vez que o Vasco ganhou um campeonato de maior expressão foi em 2011, quando venceu a própria Copa do Brasil.

A conquista veio diante do Coritiba, após vencer o adversário por 1 a 0 em casa e ser derrotado por 3 a 2 no Couto Pereira, época na qual o gol fora de casa servia como critério de desempate.