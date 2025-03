Onde assistir Atlético-GO x Retrô? O jogo da Copa do Brasil que vai agitar!

Atlético Goianiense, popularmente conhecido como Dragão, enfrenta o Retrô pela primeira vez na história em um jogo decisivo da Copa do Brasil 2025. A partida, que promete ser um marco para ambas as equipes, acontece nesta quarta-feira, 12 de março, às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Este confronto é parte da segunda fase do torneio, e o vencedor garantirá uma premiação milionária, algo em torno de R$ 2 milhões, o que representa um incentivo significativo para os clubes.

Publicidade

O Atlético-GO chega a este duelo após uma sequência de jogos intensos, incluindo as semifinais do Campeonato Goiano. Na partida de ida, os atleticanos conseguiram um empate suado, mas já eliminaram o ASA em fases anteriores. Por outro lado, o Retrô, conhecido como Fênix, também está nas semifinais do campeonato estadual e vem de uma vitória contra o Maguary. Na Copa do Brasil, o time pernambucano superou o Jequié para chegar a esta fase.

Jogadores do Retrô – Fonte: Instagram/@retrofcbrasil

Quais são as expectativas para o Dragão no confronto?

O Atlético-GO entrará em campo com força máxima, embora haja algumas dúvidas na escalação titular. O zagueiro Pedro Henrique, que estava suspenso no campeonato estadual, está novamente disponível e deve retomar sua posição no lugar de João Maistro. No meio-campo, Rhaldney pode ceder espaço para Kauan, enquanto no ataque, Alejo Cruz é cotado para substituir Marcelinho, formando o trio ofensivo com Caio Dantas e William Pottker. O técnico interino Anderson Gomes destacou a importância de recuperar fisicamente os jogadores para este jogo decisivo.

Publicidade

Gomes enfatizou que o Atlético está sempre em busca de títulos e que o espírito competitivo é uma marca do clube. “Precisamos estar com os melhores em campo, pois será um jogo único”, afirmou o treinador. O time rubro-negro está focado em manter o bom início de temporada e avançar para a próxima fase da competição.

Como o Retrô se prepara para o desafio contra o Atlético-GO?

O Retrô enfrenta algumas dificuldades em termos de elenco, com quatro jogadores indisponíveis para o confronto. Entre eles, o lateral-esquerdo Salomão está suspenso, enquanto o zagueiro Mendonça e os atacantes Fernandinho e Samuel Granada estão vetados pelo departamento médico. No entanto, a equipe pernambucana contará com três reforços recém-contratados: o zagueiro Eduardo Porto, o volante Iba Ly e o ponta Mike, que já viajaram com o elenco.

O técnico interino Wires Souza destacou que, apesar do desgaste físico, o elenco é qualificado e está preparado para mais uma “final”. A única mudança esperada em relação à última vitória no estadual é a entrada de Luiz Henrique na lateral esquerda. Souza afirmou que a equipe está pronta para enfrentar o Atlético e que a decisão será uma oportunidade para mostrar a força do grupo.

Publicidade

Onde assistir ao jogo entre Atlético-GO e Retrô?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Atlético-GO e Retrô ao vivo pela plataforma de streaming Prime Video. A transmissão promete levar toda a emoção deste duelo inédito para os fãs de futebol em todo o Brasil. Com ambos os times buscando a vitória para avançar na Copa do Brasil, a expectativa é de um jogo disputado e repleto de momentos emocionantes.

Fonte: Futebol Interior e Sofascore

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.