Dorival tem retrospecto positivo contra Abel; relembre

Histórico dos embates entre treinador do Corinthians e do Palmeiras tem classificação na Copa do Brasil e goleada

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 30, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida marca o reencontro entre os treinadores Dorival Júnior e Abel Ferreira, que já protagonizaram seis embates.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Apesar da goleada sofrida no Allianz Parque no último encontro, Dorival Júnior tem retrospecto positivo contra Abel Ferreira. Em confrontos diretos com o técnico português, o brasileiro venceu três, empatou um e perdeu dois.

O primeiro encontro aconteceu em abril de 2022, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival ainda comandava o Ceará e surpreendeu ao vencer o Palmeiras por 3 a 2 no Allianz.

Pouco depois, já no Flamengo, voltou a enfrentar Abel e arrancou um empate por 1 a 1, em São Paulo. No entanto, não impediu que o Verdão seguisse para levantar o campeonato nacional daquele ano.

O embate de maior tensão ocorreu no mata-mata da Copa do Brasil de 2023. Após vencer por 1 a 0 no Morumbi, Dorival viu seu São Paulo repetir a dose em pleno Allianz: 2 a 1, com autoridade, eliminando o maior rival e ganhando força na campanha do título.

A vingança de Abel veio meses depois, no Brasileirão. O Palmeiras, também rumo ao troféu do Brasileirão, aplicou 5 a 0, a pior derrota da passagem de Dorival pelo São Paulo.

Os confrontos entre Dorival Júnior e Abel Ferreira:

Palmeiras 2 x 3 Ceará – Brasileirão 2022

Palmeiras 1 x 1 Flamengo – Brasileirão 2022

São Paulo 0 x 2 Palmeiras – Brasileirão 2023

São Paulo 1 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil 2023

Palmeiras 1 x 2 São Paulo – Copa do Brasil 2023

Palmeiras 5 x 0 São Paulo – Brasileirão 2023