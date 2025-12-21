O Corinthians é campeão da Copa do Brasil de 2025. Neste domingo, 21, o Timão bateu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e ficou com o título da competição, em mais um troféu conquistado por Dorival Júnior.

Dessa maneira, o técnico venceu o torneio pela quarta vez em sua carreira, o que o coloca como o técnico mais vitorioso da história do torneio. Dorival empata com Felipão na liderança do ranking, com ambos como tetracampeões.

O técnico do Corinthians, porém, vive um período glorioso na competição. Em 2010, conduziu o Santos ao título, e, em 2022, iniciou o domínio atual, vencendo por Flamengo, São Paulo (em 2023) e Corinthians (em 2025).

Felipão, por sua vez, conquistou com espaço de tempo mais amplo. Conquistou em 1991 com o Criciúma, em 1994 com o Grêmio e duas vezes com o Palmeiras, em 1998 e 2012.

Técnicos mais vezes campeões da Copa do Brasil