O Corinthians largou na frente do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, ao vencer por 1 a 0 no Mineirão. Fora de campo, a Fiel Torcida foi parte importante do resultado, dando show nas arquibancadas e recebendo elogios do técnico Dorival Júnior. Em contrapartida, o técnico Léo Jardim lamentou a falta de incentivo e fez um pedido à torcida cruzeirense.

O que disse Dorival Jr. sobre a torcida do Corinthians

“Nossa prioridade é responder ao nosso torcedor. Acompanhei as dificuldades que enfrentaram de vir aqui para o Mineirão, muitos problemas, e mesmo assim vieram e não pararam um minuto. A torcida impressiona pelo comportamento, a força que fizeram, tudo isso precisa ser reconhecido e exaltado”, disse Dorival Jr, na coletiva após o jogo.

O técnico ainda completou: “Aqui parte um agradecimento de todo o nosso grupo a todo o esforço que tiveram para estarem aqui nos incentivando. É a demonstração de um carinho acima do normal de uma torcida que não cessa um minuto sequer no jogo”.

Antes do jogo, a postura da Fiel Torcida foi de cobrança. Havia um planejamento de apoio aos jogadores na saída do CT Joaquim Grava que acabou cancelado por cobranças já no hotel em Belo Horizonte: “Não vieram passear, vieram aqui para ganhar”, dizia uma das faixas estendidas. Os cerca de 40 torcedores presentes também jogaram sal grosso na calçada e soltaram fogos.