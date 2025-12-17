Corinthians e Vasco empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, pela ida da final da Copa do Brasil. O resultado deixa tudo em aberto para a volta, no domingo, 21, no Maracanã.

Esse resultado foi o pontapé inicial do segundo encontro entre Dorival Júnior e Fernando Diniz em uma final. O duelo posterior aconteceu em 2016, na final do Campeonato Paulista, entre Santos e Osasco Audax.

O Peixe, de Dorival, saiu com o título após empate em 1 a 1 na ida e vitória por 1 a 0 na volta. Diniz, à época, despontava na função, conquistando atenção nacional ao levar a equipe da Região Metropolitana de São Paulo à final, passando por São Paulo nas quartas (com direito a goleada por 4 a 1) e classificação sobre o Corinthians na semifinal, nos pênaltis.

Nesta temporada, os técnicos se enfrentaram uma vez. Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão de Dorival Júnior venceu por 3 a 2, jogando como visitante.

Nove anos depois da final do Paulista de 2016, Dorival e Diniz voltam a decidir título. Agora, no entanto, ambos com lastro maior, com direito a um título de Copa Libertadores para cada lado, além de uma experiência na seleção brasileira para cada profissional.

O histórico de Dorival x Diniz