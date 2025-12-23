O Corinthians anunciou na noite desta terça-feira, 23, a saída do diretor de futebol Fabinho Soldado. A decisão de “comum acordo entre as partes” acontece dois dias depois do título da Copa do Brasil.

Nos corredores do Parque São Jorge, era sabido que Soldado estava insatisfeito com a influência de setores políticos no departamento de futebol. O desejo era por mais autonomia nas decisões.

Ainda no gramado do Maracanã, após a vitória sobre o Vasco, Soldado concedeu entrevistas aos jornalistas e se posicionou como “um profissional do mercado”.

“Os outros grandes clubes, que estão liderando campeonatos, estão cada vez mais investindo em profissionalismo. Existe uma pequena parte ainda que pensa diferente. E eu não consigo pensar assim. Sou um profissional do mercado e não quero em momento algum ser avaliado por parte política”, disse Soldado.

Soldado chegou ao Corinthians no início de 2024, ainda na gestão do presidente Augusto Melo, afastado por impeachment. Nas últimas semanas, já sob o comando de Osmar Stabile, a relação foi estremecida. Em sua passagem, conquistou os títulos do Paulistão e da Copa do Brasil, ambos neste ano.

O diretor chegou a ser sondado para assumir o cargo no Internacional, mas não havia aceitado. O Corinthians ainda não anunciou o nome do substituto.

Nota oficial do Corinthians sobre Fabinho Soldado

O Sport Club Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol Fabinho Soldado não faz mais parte do Departamento de Futebol do Clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais.